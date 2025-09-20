ASSE : Le plan secret autour de Lucas Stassin

L’ASSE a choisi de retenir Lucas Stassin malgré sa descente en Ligue 2 et le désir d’aller voir ailleurs du joueur. L’attaquant belge, déterminé à briller sous le maillot vert, incarne à la fois l’avenir du club et son propre pari pour retrouver l’élite au plus vite.

ASSE : Stassin, le « Diablotin » indispensable du projet stéphanois

En dix minutes, samedi dernier à Clermont (2-1), Lucas Stassin a rappelé qu’il restait l’arme fatale des Verts. Un but victorieux, célébré à la manière de Cavani, et une passe décisive pour Boakye : le Belge a signé un retour fracassant après une saison marquée par les blessures. Ses envies de départ paraissent désormais mises entre parenthèses.

Pourtant, les sollicitations ne manquaient pas. Rennes et le Paris FC avaient formulé des offres conséquentes, mais Kilmer Sports Ventures, propriétaire de l’ASSE, a fermé la porte. « Il en allait de la crédibilité de son projet », souffle un proche du club. Le prix fixé, 42 M€, relevait autant du symbole que de l’ambition : impossible de laisser filer celui que les supporters surnomment le « Diablotin ».

Un attaquant contraint de briller en Ligue 2

Frédéric Piquionne, ancien avant-centre stéphanois, a résumé l’équation : « Pour augmenter ses chances de retrouver le haut niveau, il doit marquer. Repartir en L2 est compliqué. Tu dois être super bien accompagné par le club, ton entraîneur et ta famille pour te remettre la tête à l’endroit. » Avec 12 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 la saison passée, Stassin avait déjà montré sa valeur malgré une équipe en difficulté.

Aujourd’hui débarrassé de ses pépins physiques, l’attaquant de 20 ans sait qu’il doit aligner les performances pour rester dans les radars de la sélection belge et nourrir son rêve de Coupe du monde 2026. « Vu qu’il veut jouer la Coupe du monde et que peu de joueurs de Ligue 2 la font, on va vivre un nouveau feuilleton Stassin au mercato d’hiver », prévient encore Piquionne.

Horneland et l’ASSE misent tout sur lui

L’entraîneur norvégien Eirik Horneland a fait de Stassin un titulaire indiscutable. Déjà surutilisé la saison passée avant sa blessure, il devrait conserver ce statut jusqu’à la trêve. Dans une Ligue 2 âpre et physique, l’ASSE compte sur lui pour guider un projet en reconstruction. Chaque but du « Diablotin » est désormais une promesse de renaissance pour Saint-Étienne.