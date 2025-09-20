FC Nantes : Luis Castro sort une arme inattendue face au SRFC

À la veille d’un derby brûlant contre le Stade Rennais, le FC Nantes s’apprête à relancer une recrue passée sous les radars. Luis Castro pourrait enfin offrir ses premières minutes à Uros Radakovic, défenseur central arrivé cet été sans convaincre, mais désormais indispensable par défaut.

FC Nantes : Une défense décimée pousse à un choix forcé

Quatorzième de Ligue 1 avec une seule victoire en quatre matchs, le FC Nantes aborde son duel contre le Stade Rennais avec une défense en chantier. Les départs en série ont laissé un vide immense : Nathan Zézé, Castelletto, Pallois, Duverne et Sow ont tous quitté les bords de l’Erdre lors du dernier mercato. Seul Chidozie Awaziem est venu renforcer l’axe, obligeant Luis Castro à faire confiance au jeune Tylel Tati, titularisé quatre fois en autant de journées.

Face à ce déficit criant d’expérience, l’entraîneur portugais a décidé d’ouvrir la porte à Uros Radakovic. Pour la première fois depuis son arrivée, l’ancien défenseur du Sivasspor figure dans le groupe nantais. À 31 ans, le Serbe pourrait endosser un rôle inattendu dans l’un des matchs les plus attendus de la saison.

Radakovic, de l’ombre à la lumière ?

Débarqué libre en provenance de Turquie, Radakovic n’a pas réussi ses premiers pas. Transparent durant la préparation, souvent fautif sur des buts encaissés en amical, il avait même été annoncé sur le départ. Des discussions avec un club du Golfe pour un prêt avaient été ouvertes, mais elles n’ont jamais abouti. Le joueur, jusque-là sans la moindre minute en compétition, semblait promis au placard.

Et pourtant, le contexte l’a sauvé. Alors que Luis Castro cherchait désespérément de la stabilité dans son arrière-garde, Radakovic a retrouvé une place dans les plans du technicien. Ses débuts officiels pourraient intervenir samedi contre Rennes, dans un derby électrique où chaque erreur se paie cash. Pour le FC Nantes, ce pari pourrait s’avérer risqué… ou salvateur.