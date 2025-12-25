PSG: Insolite, le geste de Nuno Mendes qui enflamme la toile

C’est une image simple, presque anodine, mais qui a rapidement fait a rapidement enflammé la toile. Nuno Mendes, le latéral gauche du PSG, a surpris tout le monde avec un choix qui fait parler.

PSG : Nuno Mendes, la boule à zéro !

Nuno Mendes a créé le buzz sur les réseaux sociaux avec une photo de lui ces dernières heures. Sur son compte suivi par des milliers d’abonnés, le joueur du PSG apparaît avec un crâne lisse, complètement rasé qui tranche avec son look habituel. La photo, prise de près avec un sourire malicieux, est accompagnée d’une légende révélatrice : « Je suis bien ».

La publication n’a pas tardé à faire des milliers de vues et susciter de nombreux commentaires. Les réactions n’ont pas tardé. Entre validations enthousiastes et surprises assumées, la nouvelle tête de Nuno Mendes a largement fait parler. Une chose est sûre : sur le terrain comme en dehors, le Portugais continue d’attirer l’attention.

Et cette coupe rasée pourrait bien symboliser un Mendes encore plus déterminé pour la suite. Installé dans sa voiture, téléphone en main, Nuno Mendes a dévoilé cette nouvelle coupe, tête entièrement rasée, suscitant ainsi beaucoup de réactions. Mais au Portugal, c’est plus l’explosion du joueur de 23 ans au Paris Saint-Germain qui a retenu l’attention de son sélectionneur.

Roberto Martinez : « Je n’ai jamais vu un arrière gauche aussi bon que Nuno Mendes »

Nuno Mendes est-il le meilleur joueur du monde à son poste ? Invité à répondre à cette question, Roberto Martinez a adressé ses compliments à l’international portugais qu’il considère comme le latéral gauche le plus complet de la planète.

« C’est celui qui a le plus grand registre. Quand on parle d’un arrière gauche, on attend de lui qu’il soit rapide, qu’il récupère des ballons, qu’il défende en un contre un, qu’il soit bon dans les airs… Nuno peut jouer vers l’extérieur ou l’intérieur, il peut être plus qu’un arrière latéral, il sait arriver dans la surface, il peut jouer en tant que troisième défenseur central… Je n’ai jamais vu un arrière gauche aussi bon dans autant de domaines différents », s’est enflammé l’entraîneur espagnol dans une interview accordée au journal Marca.

