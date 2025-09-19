FC Nantes : Un renfort de poids débarque avant le SRFC !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro enregistre un retour de poids avant le derby face au Stade Rennais.

FC Nantes vs Stade Rennais : Un cadre du FCN de retour !

Le FC Nantes doit frapper fort contre le Stade Rennais. Ce derby contre Rennes est très important pour respirer. Les Canaris, déjà sous pression, n’ont pas le droit à l’erreur. Dimanche dernier, ils ont concédé à Nice une nouvelle défaite (1-0). La troisième en quelques semaines, après celles contre le PSG et Strasbourg.

Le problème est connu : une attaque trop faible. Avant la trêve, seul un but, inscrit par Mohamed face à Auxerre, a offert une victoire. Mais cela reste bien trop maigre. Nantes affiche aujourd’hui la pire attaque de Ligue 1. Résultat : une 14e place au classement.

Luis Castro, nommé après le départ d’Antoine Kombouaré, doit vite trouver des solutions. Son groupe est affaibli par plusieurs forfaits. Guirassy, ailier français, est coincé à l’infirmerie. Le jeune crack a contracté une blessure lors du dernier rassemblement international. Centonze, lui, n’entre pas dans ses plans. En revanche, Francis Coquelin, milieu expérimenté, devrait réintégrer l’effectif. Une bonne nouvelle pour le FCN.

Mohamed, buteur unique du club cette saison, attend du soutien. Lahdo, la recrue offensive, et Abline, revenu d’une saison à 11 buts, doivent frapper plus souvent. Déjà titulaire à Nice en raison du forfait de Guirassy, Abline pourrait enchaîner. Nantes joue gros, Rennes aussi. L’Ouest attend un choc à la Beaujoire.