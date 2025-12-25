L’ASSE change de dimension avec un projet stratégique

À l’ASSE, la transformation ne se joue pas uniquement sur la pelouse. Le club ligérien engage une mue numérique ambitieuse, convaincu que l’avenir sportif passe aussi par l’innovation digitale.

ASSE : Une révolution silencieuse en coulisses

À l’approche du mercato, l’AS Saint-Étienne ne se contente pas d’observer les mouvements du marché des joueurs. En coulisses, le club s’attaque à un chantier moins visible mais tout aussi décisif : sa transformation numérique. Après le recrutement envisagé d’un chef de projet informatique, l’ASSE cherche désormais un développeur web/digital, preuve d’une volonté structurée et assumée.

Ce choix n’a rien d’anodin. Dans un football moderne gouverné par la donnée, l’image et l’instantanéité, les Verts veulent reprendre la main sur leurs outils numériques. Site internet, plateformes internes, interfaces : tout doit évoluer pour coller aux standards actuels, sans renier l’ADN populaire du club.

Moderniser l’image sans trahir l’identité

L’objectif affiché est clair : offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus moderne. Refonte des sites, amélioration de la navigation, sécurisation des plateformes : le futur développeur aura la lourde mission de faire entrer l’ASSE dans une nouvelle ère digitale, plus intuitive et plus performante.

Mais Saint-Étienne ne cherche pas qu’un technicien. Le profil attendu devra aussi être force de proposition, à l’écoute des tendances, capable d’intégrer les enjeux marketing et, potentiellement, de travailler sur des applications mobiles. Une façon d’ancrer durablement le club dans les usages de ses supporters.

Un projet stratégique au service de l’avenir

Installé au Centre sportif Robert Herbin, avec des contraintes liées aux jours de match, ce poste illustre la professionnalisation croissante de l’ASSE. Derrière les 39 heures hebdomadaires se cache une ambition : structurer le club comme une véritable marque sportive moderne.

À défaut de recruter des stars en décembre, l’AS Saint-Etienne investit dans l’intelligence et la durabilité. Un pari discret, presque élégant, mais essentiel. Car aujourd’hui, pour gagner demain, il faut aussi savoir coder juste.

