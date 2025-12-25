Mercato ASSE : Un ex-Tricolore parmi les opportunités

Pour se renforcer au milieu de terrain, l’ASSE pourrait étudier la piste menant vers un ancien international français. Il est libre de tout engagement depuis l’été.

Mercato : Libre, Tiemoué Bakayoko parmi les options au milieu

L’ASSE est en quête de joueurs aguerris pour revenir en Ligue 1. Après une première moitié de saison mitigée, l’équipe d’Eirik Horneland sera évidemment renforcée. Un défenseur latéral et un milieu de terrain sont recherchés en priorité. Mais les recruteurs stéphanois reste également à l’affût des opportunités sur le marché, pour faire quelques coups.

Si le projet de Kilmer Sports Ventures est plus orienté vers de jeunes joueurs talentueux et prometteurs, l’entraîneur des Verts a besoin de joueurs capables de stabiliser ou de renforcer son équipe, notamment défensivement. Selon Peule-Vert, Tiémoué Bakayoko, grâce à son expérience du haut niveau, pourrait être un joli coup dans l’entrejeu pour l’AS Saint-Etienne.

Ancien joueur du Stade Rennais, de l’AS Monaco, de Chelsea, de l’AC Milan ou encore de Naples, le milieu défensif Franco-Ivoirien a l’avantage d’être libre de tout engagement.

« Les dirigeants stéphanois pourraient rencontrer des difficultés à attirer un joueur titulaire dans son club, opter pour un pari pourrait être audible. Le CV du natif de Paris est attrayant, il a sur le papier les qualités pour apporter à un vestiaire relativement inexpérimenté », souligne le média spécialisé, pour soutenir sa proposition.

Un pari risqué pour l’AS Saint-Etienne !

Sans club depuis la fin de son contrat au PAOK Salonique, l’été dernier, Tiémoué Bakayoko est en quête d’un nouveau défi, comme il l’a confié récemment : « Je suis déterminé à revenir en janvier. Il y a plein de choses sur le feu. Je suis toujours très motivé. J’ai hâte de retrouver les terrains en janvier ».

Mais l’ex-international Tricolore (1 sélection) reste un pari risqué. Il n’a plus joué depuis son dernier match contre l’Olympiakos, le 10 novembre 2024. Après 13 mois sans jouer. Un gros doute plane naturellement sur son état physique actuellement. De plus, à 31 ans passés, il n’entre évidemment pas dans les plans de KSV.

L’ASSE prendra-t-elle quand même le risque d’étudier cette piste, en vue de la course pour la remontée en Ligue 1 ? Pas certain.

