ASSE : Énorme coup dur à l’entraînement des Verts

Mauvaise nouvelle pour l’ASSE, qui doit composer avec une nouvelle défection dans ses rangs. Le jeune milieu de terrain Luan Gadegbeku s’est blessé à l’entraînement ce jeudi. Aperçu en béquilles et avec une botte de protection, il inquiète alors que l’entrejeu stéphanois est déjà décimé avant la réception du Stade de Reims.

ASSE ; Luan Gadegbeku contraint de quitter l’entraînement

La séance matinale de jeudi à l’Étrat a tourné court pour Luan Gadegbeku. Le jeune milieu des Verts a reçu un coup à la jambe droite qui l’a contraint à quitter prématurément ses partenaires. Le lendemain, il est réapparu équipé de béquilles et d’une botte de protection, signe d’une blessure plus sérieuse qu’espéré.

Cette image a semé le doute parmi les supporters stéphanois. Gadegbeku, qui commençait à grappiller du temps de jeu sous Eirik Horneland, voyait sa progression récompensée. Mais cette alerte physique pourrait marquer un coup d’arrêt brutal, au moment où l’ASSE a besoin de toutes ses forces pour rester dans le haut du tableau de Ligue 2.

Un milieu de terrain décimé pour Horneland

Ce coup dur survient alors que l’entrejeu stéphanois traverse une période critique. Mahmoud Jaber reste incertain, Pierre Ekwah n’a pas encore repris et Aimen Moueffek, bien qu’en phase de retour, sera trop juste pour la réception du Stade de Reims. Une situation qui contraint Horneland à jongler avec ses options.

Le coach norvégien pourrait être tenté de donner sa chance à d’autres joueurs du groupe, comme Igor Miladinovic ou Nadir El Jamali. Mais à ce stade de la saison, chaque point compte, et l’AS Saint-Etienne ne peut pas se permettre d’improviser. La gestion de ce casse-tête au milieu s’annonce décisive pour la suite.