ASSE : Horneland dévoile sur un aspect clé de son chantier

Nommé à l’ASSE en décembre 2024, Eirik Horneland poursuit l’implémentation de style de jeu. Il évoque un chantier qu’il construit avec passion.

ASSE : Le noyau de l’équipe d’Horneland conservé

Malgré la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Eirik Horneland a été maintenu à son poste d’entraîneur par les responsables de Kilmer Sports Ventures (KSV). Ils ont justifié leur décision par la confiance au technicien norvégien, mais surtout son projet qui consiste à faire progresser l’équipe stéphanoise et lui donner une identité de jeu.

Pour permettre à son entraîneur de poursuivre le chantier entamé en janvier 2025, la Direction du club stéphanois à garder le noyau de l’équipe de la saison dernière. Du gardien de but numéro Gautier Larsoneur aux buteurs Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, en passant par Mickaël Nadé, Maxime Bernauer en défense, Florian Tardieu, Aïmen Moueffek au milieu et Augustine Boakye, Irvin Cardona en attaque, tous ont été conservés.

Mieux, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont recruté de nouveaux joueurs en renfort cet été : Mahmoud Jaber, Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Chico Lamba ou encore Joshua Duffus.

Horneland : « J’essaie de transmettre ma passion à l’équipe »

L’objectif principal fixé à Eirik Horneland est certes de ramener l’équipe en Ligue 1, mais il doit également développer les joueurs. Et il le fait bien avec une dose de passion. « J’essaye d’être authentique, j’ai toujours la même passion et j’essaie de la transmettre à l’équipe« , a-t-il glissé en conférence de presse.

‘’Évidemment, je connais mieux les joueurs aujourd’hui et eux aussi me connaissent mieux. J’ai toujours le même désir de bâtir le club depuis l’intérieur, de faire évoluer les joueurs de l’ASSE. J’ai toujours autant de passion pour gagner des matchs pour le club. Je suis toujours aussi impliqué pour voir cette équipe progresser. Il faut vraiment qu’on progresse », a déclaré le nouvel entraîneur des Verts.

Pour finir, Eirik Horneland avoue son bien-être à Saint-Etienne, un club rêvé. ‘’Pour moi, c’est magnifique d’être ici. J’ai toujours cette confiance et cette joie d’être dans un club avec des supporters extraordinaires’’, assure-t-il.