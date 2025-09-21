Ballon d’Or : La sortie maligne de Ousmane Dembélé avant le verdict

À deux jours du Ballon d’Or, Ousmane Dembélé s’est offert une réponse pleine d’esprit face aux questions des jeunes du FC Évreux. Déjà récompensé par le « Onze d’or », l’attaquant du PSG semble plus que jamais au centre de toutes les attentions.

Ballon d’Or : La réponse pleine de modestie de Ousmane Dembélé à ses jeunes fans

Samedi, Ousmane Dembélé a reçu le « Onze d’or », prix décerné par le magazine Onze Mondial. En marge de la cérémonie, l’attaquant parisien a dialogué avec des jeunes de son premier club, le FC Évreux 27. Un moment tendre, ponctué d’une question naïve mais directe : « Ça fait quoi d’être le meilleur joueur du monde ? » lui a demandé Samba, joueur U12.

Le champion d’Europe en titre avec le PSG a alors répondu avec un sourire : « Je ne sais pas si je suis le meilleur joueur du monde mais ton commentaire me fait plaisir. Il y a beaucoup de bons joueurs dans le football. Après meilleur joueur du monde, c’est un grand mot. » Une pirouette verbale maligne qui illustre la simplicité et l’humilité d’un Ousmane Dembélé désormais annoncé comme grand favori pour le Ballon d’Or.

Sonny Anderson vote Dembélé pour le Ballon d’Or

La cote de Ousmane Dembélé ne cesse de grimper. Même des anciens du FC Barcelone militent pour lui. Interrogé par Téléfoot, Sonny Anderson a salué la saison exceptionnelle du Parisien : « Oui, dans l’ensemble de ce qu’il a fait l’année dernière », a-t-il affirmé avant d’appuyer son argumentation.

« Changer de poste pour un joueur qui était sur le côté et qui avait énormément de déchets dans son jeu, passer avant-centre et comprendre qu’il faille sprinter pour défendre, attaquer pour marquer des buts, gagner des Coupes d’Europe, être meilleur buteur de Ligue 1… il a largement le mérite d’avoir le Ballon d’or », a ajouté l’ancien attaquant.

Luis Enrique en chanson pour soutenir son attaquant

À la veille du choc entre l’OM et le PSG, Luis Enrique a lui aussi été interrogé sur les chances de son joueur. Fidèle à son sens de la mise en scène, le technicien espagnol a choisi une réponse musicale en conférence de presse : « J’ai une chanson dans la tête : et Ousmane Ballon d’or, Ousmane Ballon d’or… », a lâché l’Espagnol. Le message est clair. Au PSG comme chez les anciens Barcelonais, le soutien à Dembélé est massif. Lundi, le monde saura enfin si la prophétie se réalise.