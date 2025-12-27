Mercato : le PSG dégaine une offre de 50 M€ pour un super crack !

Les dirigeants du PSG ont trouvé un milieu de terrain pour le prochain mercato hivernal. Le joueur a donné son feu vert pour venir à Paris.

Mercato PSG : Luis Campos passe l’attaque pour un milieu français

La direction du PSG passe aux choses sérieuses. Le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos accélère sur une première piste concrète en vue du mercato hivernal. Et c’est du côté de l’Italie que le club de la capitale pourrait piocher. La direction sportive aurait déjà avancé ses pions sur un renfort au milieu de terrain.

Selon Gol Digital, le PSG aurait transmis une offre pour Manu Koné. Le média ne précise pas le montant exact, mais d’après des informations révélées en novembre par le compte X PSG Inside-Actus, le club parisien envisagerait de proposer jusqu’à 50 M€ à l’AS Roma pour s’attacher les services de l’international français de 24 ans.

À voir

PSG : Grosse annonce pour Achraf Hakimi

Lire aussi : FLASH Mercato : Antonio Rüdiger au PSG cet hiver pour 12M€ ?

Toujours selon Gol Digital, l’Atlético Madrid suivrait également le dossier et songerait à formuler une offre incluant Giacomo Raspadori. Toutefois, les Colchoneros ne seraient pas en pole position. Le média précise que Frederic Massara, directeur sportif de l’AS Roma, se serait récemment rendu à Paris afin d’échanger directement avec les dirigeants parisiens sur ce possible transfert.

Toujours d’après la même source, Manu Koné verrait d’un bon œil un transfert au PSG. Son arrivée renforcerait la concurrence dans l’entrejeu de l’équipe de Luis Enrique. Reste que, si un accord est trouvé avec l’AS Roma, rien ne semble aujourd’hui empêcher Manu Koné de devenir la première recrue hivernale du PSG en janvier 2026.

Lire la suite sur le PSG

Mercato OM : Le PSG prépare un sale coup contre Marseille !

À voir

L’OM tient une arme fatale, c’est validé !

Mercato PSG : Après Barcola, Liverpool rêve d’un autre buteur du Paris SG

Mercato : Un génie grec proche de signer au PSG pour 40M€ ?