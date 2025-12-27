PSG : Grosse annonce pour Achraf Hakimi

Le retour d’Achraf Hakimi dans le groupe du Maroc à la CAN 2025 fait vibrer les supporters. Après un nul décevant contre le Mali, Walid Regragui dévoile ses plans pour la prochaine rencontre.

Hakimi, un retour attendu avec impatience

Le Maroc a fait un nul (1-1) face au Mali, mais l’attention se tournait déjà vers le futur. Walid Regragui a confirmé la bonne nouvelle en conférence de presse : « On a des chances de voir Achraf Hakimi soit débuter, soit entrer en cours de match. Il était prédisposé pour rentrer au moins 10 minutes mais nous avons préféré ne pas prendre de risques. »

PSG et Maroc : Hakimi au cœur de toutes les attentions

Le latéral droit du PSG, toujours aussi rapide et incisif, pourrait bien changer la dynamique lors du prochain match contre la Zambie. Les supporters marocains et par extension les fans du PSG attendent son retour sur le terrain avec impatience, espérant voir Hakimi briller et apporter une nouvelle énergie à son équipe.

