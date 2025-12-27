Mercato FC Nantes :  Arsenal provoque la colère de Kita !

Annoncé sur la short-list du FC Nantes pour ce mercato hivernal, le milieu offensif croate, Toni Fruk se dirige vers la Premier League.

Toni Fruk est l’une des priorités de la direction du FC Nantes pour ce mercato hivernal. Mais il attire désormais l’attention des poids lourds européens. Brillant sous les couleurs du HNK Rijeka, le milieu offensif croate montre qu’il a les atouts nécessaires pour évoluer dans un club de haut niveau.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international croate affole les compteurs de buts : 8 pions et 2 passes décisives en 16 matches de championnat. Des performances qui attisent les convoitises des recruteurs anglais. Selon Transferfeed, Arsenal a récemment avancé ses pions, avec une réunion organisée à Londres entre les différentes parties.

Si aucun accord définitif n’est encore acté, les Gunners font face à une concurrence féroce. Brighton et l’Atlético Madrid sont également sur le dossier, tout comme Liverpool et le Paris Saint-Germain. Estimé à environ 9 millions d’euros par Transfermarkt, Fruk dispose désormais d’un large éventail d’options.

Face à cette concurrence, Toni Fruk devrait toutefois privilégier un projet sportif à la hauteur de sa progression. À ce stade, Arsenal semble disposer d’une longueur d’avance pour conclure l’opération et renforcer son effectif déjà solide.

