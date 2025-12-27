L’OM tient une arme fatale, c’est validé !

L’OM peut respirer : Geronimo Rulli s’affirme comme une véritable assurance tous risques pour l’équipe. Pierre Ménès n’hésite pas à le désigner comme le meilleur gardien de Ligue 1.

Geronimo Rulli : un rempart inébranlable à l’OM

Depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Geronimo Rulli s’est rapidement adapté à son nouvel environnement. L’Argentin de 33 ans, déjà reconnu pour son expérience, est devenu un pilier du dispositif de Roberto De Zerbi. Ses interventions décisives dans les moments chauds font de lui un atout majeur pour l’équipe marseillaise.

Pierre Ménès ne tarit pas d’éloges sur le portier : « Mon équipe type à la mi-saison en Ligue 1 ? Dans les buts, Geronimo Rulli s’impose de peu devant le Lensois Robin Risser… Mais bon, l’Argentin de Marseille est toujours décisif dans les moments parfois compliqués que peut connaitre l’OM dans ses différents matchs », souligne l’ancien journaliste sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.

Une valeur sûre qui rassure toute l’équipe

Rulli n’est pas seulement un gardien de surface : il incarne la sérénité derrière une défense parfois fébrile. Face aux difficultés de Lucas Chevalier cette saison, l’Argentin s’impose comme le choix évident pour sécuriser les cages marseillaises. Son calme et sa précision rassurent ses coéquipiers et offrent à De Zerbi la liberté de construire le jeu offensif sans inquiétude excessive.

« Ce n’est pas le meilleur gardien du monde au pied, mais on s’aperçoit qu’avec certains coachs, l’importance du jeu au pied devient trop primordiale par rapport à ce qu’on demande à un gardien avant tout, c’est à dire de faire des arrêts », ajoute Pierre Ménès. Un commentaire qui rappelle que Rulli reste fidèle à sa mission première : stopper les ballons et assurer la victoire.

L’OM peut rêver grand grâce à son gardien

Avec un Rulli en grande forme, l’OM dispose d’une véritable arme fatale pour viser les sommets de Ligue 1. Sa régularité et son expérience permettent au club phocéen de naviguer sereinement dans une compétition souvent imprévisible. Marseille peut désormais envisager l’avenir avec confiance, porté par la sécurité offerte par son gardien.

Pour Pierre Ménès, la mi-saison n’est qu’un aperçu : « Il est décisif dans les moments clés et ça, ça fait toute la différence pour l’OM. » Une déclaration qui sonne comme un avertissement pour les adversaires : l’OM a trouvé son atout maître.

