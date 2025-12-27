Mercato OM : Deux cracks attendus à Marseille cet hiver !

Les dirigeants de l’OM sont passés à l’attaque pour une pépite au Brésil en vue du mercato hivernal. Les négociations sont en cours.

Mercato OM : Deux pépites se rapprochent de Marseille !

La direction de l’OM déniche certaines pépites pour renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi pendant ce mercato hivernal. Depuis quelques jours, les dirigeants phocéens flairent un coup en Angleterre. Ils visent un ancien joueur du PSG. Poussé vers la sortie à Manchester United et hors des plans des Red Devils, Manuel Ugarte aurait été proposé à plusieurs clubs européens, dont l’OM, l’OL et l’OGC Nice.

À Marseille, cette hypothèse laisse toutefois sceptique. Entre un salaire très élevé et des interrogations persistantes sur son rendement, le profil de l’international uruguayen ne convainc pas totalement en interne. Pablo Longoria et son entourage ne sont pas chauds à aller plus loin sur ce dossier.

L'OM tient une arme fatale, c'est validé !

En coulisses, un autre nom circule dans les bureaux de la Commanderie. Sur recommandation de Roberto De Zerbi, validée par Mehdi Benatia et la direction sportive, Jorge Carrascal est devenu l’une des priorités du mercato hivernal olympien, au même titre qu’Himad Abdelli (Angers). Selon la presse colombienne, l’Olympique de Marseille aurait déjà transmis une offre avoisinant les 13 M€ à Flamengo pour le milieu offensif. Les Brésiliens n’ont pas encore donné de suite au dossier. Les Marseillais attendent le feu vert de ses dirigeants pour l’amener en France.

