FC Nantes : Grosse révélation sur la vente du FCN !

Coup de tonnerre autour du FC Nantes, avec une révélation surprenante. Selon Romain Molina, le groupe BlueCo, propriétaire de Chelsea, a sérieusement envisagé de racheter le club avant d’opter pour Strasbourg.

FC Nantes : BlueCo a étudié le rachat du FCN de très près

Dans une récente vidéo, le journaliste d’investigation Romain Molina a lâché une information surprenante : le FC Nantes figurait parmi les cibles étudiées par BlueCo. Les investisseurs anglo-américains cherchaient alors un club satellite en France pour compléter leur galaxie. Le projet nantais aurait été sérieusement analysé, confirmant l’intérêt réel du groupe pour la Beaujoire.

Finalement, le dossier n’a pas abouti et c’est du côté de l’Alsace que BlueCo a investi. En 2023, le consortium dirigé par Todd Boehly a déboursé environ 75 millions d’euros pour racheter le RC Strasbourg, ce qui officialise une nouvelle ère et intègre le club alsacien dans la sphère Chelsea.

Une occasion manquée pour le FCN ?

Pour les fidèles du FCN, cette révélation risque de raviver les regrets. Alors que Waldemar Kita est régulièrement contesté pour sa gestion, l’arrivée de BlueCo aurait représenté une opportunité unique de changer de dimension. Avec de tels investisseurs, le FC Nantes aurait pu espérer autre chose que des saisons à lutter pour le maintien.

Le nom de Todd Boehly, dont la fortune personnelle avoisine 8,5 milliards de dollars, suffit à mesurer l’écart entre les moyens actuels du club et ceux qu’aurait pu offrir une telle acquisition. Certes, la multipropriété suscite des débats, mais pour Nantes, c’est une page de l’histoire qui ne s’écrira jamais.