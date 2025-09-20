Le FC Nantes en crise : Luis Castro sort un roc oublié

Le FC Nantes a clarifié une situation qui traînait depuis l’été. Un joueur, pressenti sur le départ, reste finalement dans le groupe.

FC Nantes : Radakovic, du placard au terrain ?

Le FC Nantes est en difficulté en ce début de saison. Quatorzième de Ligue 1 avec une seule victoire en quatre matchs, le club de Luis Castro vise un second succès ce samedi face au Stade Rennais. Un derby qui pourrait aussi marquer les premiers pas d’une recrue estivale longtemps mise à l’écart.

Pour la première fois de la saison, Uros Radakovic figure dans la liste. Arrivé libre de Sivasspor à l’été 2025, le défenseur central n’a encore disputé aucune minute officielle. Sa convocation s’explique par un déficit de solutions dans l’axe. Les dirigeants ont laissé filer cinq défenseurs : Nathan Zézé, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Pallois, Jean-Kévin Duverne et Saïdou Sow. Seul Chidozie Awaziem est venu renforcer le secteur. Le jeune Tylel Tati, 17 ans, a déjà été titularisé quatre fois. Une gestion risquée qui a poussé Castro à rouvrir la porte à Radakovic.

Le Serbe, 31 ans, avait pourtant déçu en préparation. Responsable sur plusieurs buts encaissés, il n’avait pas convaincu. Nantes avait même étudié un départ express, avec une piste au Moyen-Orient. Mais rien ne s’est concrétisé. Aujourd’hui, Radakovic revient dans le groupe. Une chance inespérée pour regagner la confiance de son entraîneur.

