Mercato : Le FC Nantes réclame 2,8 M€ à l’OM !

La tension monte d’un cran entre le FC Nantes et l’OM. Le patron des Canaris, Waldemar Kita réclame un joli chèque aux Marseillais.

Mercato : Tensions entre le FC Nantes et l’OM !

La direction du FC Nantes est en colère contre l’OM. Quentin Merlin et Valentin Rongier, deux anciens Canaris, reviennent à la Beaujoire ce samedi 20 septembre pour le derby contre le Stade Rennais. L’ambiance s’annonce tendue. Les supporters nantais n’ont pas digéré leurs signatures chez Rennes. Rivalité oblige, l’accueil risque d’être piquant.

En coulisses, l’affaire prend une autre tournure. Nantes réclame de l’argent à Marseille. D’abord 1,3 M€ pour Quentin Merlin, soit 10 % de son transfert vers Rennes. Ensuite 1,5 M€ pour Valentin Rongier. Une clause prévoyait que si l’ex-capitaine marseillais rejoignait un autre club de Ligue 1, Nantes toucherait ce bonus.

Au total, 2,8 M€ sont donc demandés par Waldemar Kita et son club. L’Équipe révèle que Nantes a saisi la commission juridique de la LFP pour récupérer rapidement la somme liée à Rongier. Mais l’OM ne semble pas décidé à céder. Le club phocéen ne veut pas débourser cette somme. Sur le terrain comme dans les bureaux, la tension monte. Nantes et Marseille s’affrontent désormais sur deux fronts.

