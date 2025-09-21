OM-PSG : Longoria perd le contrôle, Al-Khelaïfi ne digère pas

À la veille du premier Classique de la saison en Ligue 1, l’ambiance entre l’OM et le PSG est plus électrique que jamais. Les relations entre Pablo Longoria et Nasser Al-Khelaïfi ont atteint un point de rupture après l’incident survenu en février dernier à Auxerre.

OM : Longoria dégoupille à Auxerre

En février, depuis les tribunes du stade de l’AJ Auxerre, Pablo Longoria a dépassé les limites. Le président de l’OM, visiblement en colère, avait dénoncé la Ligue et crié au scandale dans le tunnel : « C’est de la vraie corruption ! C’est un championnat de merde. Si l’OM a une proposition de Superligue, on part tout de suite », lançait-il sous les yeux médusés des journalistes et des officiels.

Lire aussi : OM – PSG: Luis Enrique chauffe les Ultras avant le Classique

Cet épisode n’a pas été sans conséquence. Pour beaucoup, la sortie de Longoria est restée comme un exemple de perte de contrôle public, illustrant une tension latente dans le football français. L’incident a marqué un tournant dans la relation entre les deux clubs phares de Ligue 1, autrefois plus cordiale.

Al-Khelaïfi prend ses distances

Du côté parisien, l’attitude du président marseillais a provoqué une réaction immédiate. L’entourage de Nasser Al-Khelaïfi rapporte : « Ce qui n’a pas aidé, c’est quand Pablo a perdu la tête, crié dans tout le stade et expliqué à l’antenne qu’il voulait rejoindre la SuperLigue ». Le président de l’ECA, farouche opposant au projet, n’a pas digéré ces déclarations publiques.

À voir

FC Nantes : Grosse révélation sur la vente du FCN !

Lire aussi : Coup de tonnerre : Le Classique OM – PSG reporté ?

Depuis, la communication entre les deux dirigeants s’est faite plus rare et plus froide. Le Classique à venir, dimanche au Vélodrome, promet donc une tension supplémentaire, mêlant enjeux sportifs et rivalités personnelles. Ce premier OM-PSG de la saison s’annonce sous haute tension, tant sur le terrain qu’en dehors.