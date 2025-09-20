OM – PSG: Luis Enrique chauffe les Ultras avant le Classique

Présent en conférence ce samedi, à la veille du Classique contre l’OM, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a chauffé les Ultras parisiens avec une phrase-choc. Ça promet ce dimanche soir au stade Vélodrome.

OM – PSG : Les Ultras lancent un message fort aux joueurs

Après sa balade face à l’Atalanta Bergame, le Paris Saint-Germain se déplace au Vélodrome, dimanche, pour affronter l’Olympique de Marseille. Auteur d’un sans-faute depuis le début de saison, le groupe de Luis Enrique compte bien poursuivre sa belle série. Et pour cela, le coach espagnol aura à coeur de mener son équipe à la victoire face à l’OM ce dimanche à 20h45, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1.

En entraînement de veille de match, Enrique et ses hommes ont été accueillis par les Ultras du PSG. Les supporters ont ainsi assisté à la dernière séance collective des Parisiens et ont mis l’ambiance avec des messages de motivation pour le Classique.

« Pour l’honneur du blason, humiliez ces bouffons », ont notamment écrit les quelque 600 membres du Collectif Ultras Paris et la dizaine de PMR du groupe handicapé PSG, comme le rapporte le journaliste Arthur Perrot de RMC Sport. Ému par l’ambiance au Campus PSG, Luis Enrique a fait une sortie délirante sur le match de demain soir.

Luis Enrique veut faire taire le Vélodrome

Privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Joao Neves, le Paris SG tentera de revenir de Marseille avec les trois points de la victoire ce dimanche soir. D’ailleurs, Luis Enrique ne semble pas du tout inquiet avec toutes ces absences. « On est calmes et tranquilles, on est là pour jouer notre match, essayer d’être meilleur qu’eux », a confié l’Espagnol en conférence de presse ce samedi.

S’il n’a pas souhaité parler de l’adversaire, l’ancien manager du FC Barcelone a insisté sur le fait que son équipe s’attend à vivre une ambiance hostile, mais que ses hommes sont prêts à faire face à cette situation.

« C’est bon de voir comment nous pouvons, avec nos qualités, faire taire un stade. C’est un stade impressionnant, mais faire taire un stade, c’est joli. Tous les matchs ont été compliqués [au Vélodrome]. Mais on est habitués à ça, on va essayer de faire la même chose que les deux dernières années », a ajouté Luis Enrique. Entre les chants insultants à l’encontre de l’ennemi honni et craquage de fumigènes, le coach catalan veut avant tout faire taire le Vélodrome demain soir dans les Bouches-du-Rhône.