Coup de tonnerre : Le Classique OM – PSG reporté ?

L’OM accueille le PSG ce dimanche soir au Stade Vélodrome, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Mais ce premier Classique de la saison 2025-2026 pourrait être finalement reporté.

OM – PSG : Le Classique menacé par la météo

D’après les informations relayées ce samedi par RMC Sport, des orages importants sont annoncés à partir de la fin de l’après-midi de dimanche dans les Bouches-du-Rhône. Ainsi, le département sera placé en vigilance orange. De mauvais augure pour le Classique entre l’OM et le PSG demain soir en clôture de la cinquième journée de Ligue 1.

Si aucune mesure de report n’a été prise, le déplacement massif des supporters sera scruté de près en cet épisode orageux. Toujours selon le média français, les autorités compétentes sont en contact étroit avec la Ligue de Football Professionnel, les deux clubs et la Ligue 1+ pour anticiper une éventuelle évolution de la situation météorologique.

De son côté, le journal L’Équipe indique que la menace d’un report ne serait pas écartée à la LFP. D’après les prévisions de Météo France, les conditions météorologiques pourraient se dégrader dans la soirée de dimanche, avec de la pluie et de violents orages.

La préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a confirmé que la rencontre était maintenue, mais « si les conditions météorologiques s’aggravent, la situation peut être amenée à évoluer. » Avec ses nombreux blessés, notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Joao Neves, le PSG ne serait pas malheureux si un report venait à être confirmé.

Surtout qu’avec la remise du Ballon d’Or, où neuf joueurs de Luis Enrique sont concernés, cette affiche ne pourra pas avoir lieu lundi. Du côté des supporters marseillais, dont certains parcourent une longue distance pour assister à ce choc de Ligue 1, on espère que le report ne sera pas décidé à la dernière minute.

Cependant, la préfecture des Bouches-du-Rhône a répondu au quotidien Le Parisien que pour l’instant, aucune menace véritable ne plane encore sur le Classique, même si forcément la prudence est de mise.