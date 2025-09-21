ASSE : Le coup de gueule de Horneland après Reims

Après la victoire serrée de l’ASSE contre le Stade de Reims (3-2), Eirik Horneland n’a pas caché sa frustration face aux premières minutes de ses joueurs tout en soulignant les points positifs.

ASSE : Horneland ne mâche pas ses mots malgré la victoire face à Reims

Le début de rencontre a visiblement mis Horneland en colère. « Le début de match a été difficile pour nous, Reims est une très bonne équipe. Nos 20 premières minutes, on a vraiment été horribles dans le contenu, Reims avait la maîtrise du jeu », a-t-il confié. Selon lui, le stress de ses joueurs a permis aux Rémois de prendre l’ascendant, mais l’équipe a su rapidement se reprendre.

Malgré un penalty contesté en première période, que le coach juge « inexistant », l’ASSE a su inverser la tendance. La seconde période a été plus maîtrisée, avec un troisième but salvateur et plusieurs occasions de sécuriser le score. Pour Horneland, le match a offert un spectacle dynamique, même si lui-même avoue avoir été « un peu nerveux » devant tant d’allers-retours.

Une profondeur de banc qui fait la différence

Horneland a insisté sur l’importance des remplaçants : « Ce soir on a pu voir la profondeur de banc qu’on a avec des joueurs comme Igor [Miladinovic] qui ont fait un bon match. On a aussi vu Nadir [El Jamali] montrer ses qualités. » Selon le technicien, cette rotation permet à l’équipe de rester compétitive et d’apporter des solutions offensives variées.

Il a également salué la complémentarité de ses cadres : « Cardona et Stassin ont déjà montré de belles choses ensemble la saison dernière. Désormais, ils en font encore plus avec les automatismes qu’ils ont pu développer. » Boakye, Igor et Nadir ont également contribué à l’équilibre et à la créativité du milieu de terrain.

Des joueurs capables de briller dans tous les secteurs

Horneland se dit confiant pour l’avenir : « Je pense qu’on a de la chance à Saint-Étienne parce qu’on a beaucoup de joueurs impactants : Lucas, Zuriko, Irvin, Igor, Joshua, Ben, Nadir… Ils sont capables de marquer dans des positions différentes ou en combinant entre eux. » Le coach espère voir son équipe exploiter encore davantage ces possibilités offensives dans les prochains matchs, pour continuer à surprendre et à se rapprocher des premières places.