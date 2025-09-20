ASSE : Le coach de Reims révèle un intérêt de Saint-Etienne

Afficher l’index Masquer l’index
À quelques heures du match entre l’ASSE et le Stade de Reims, le nouveau coach du club rémois a fait une révélation sur un intérêt des Verts.
Karel Geraerts avait été contacté par l’ASSE
L’ASSE et le Stade de Reims, deux clubs relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, s’affrontent au stade Geoffroy-Guichard, ce samedi (20h). Eirik Horneland retrouvent le club champenois face à qui il avait remporté son premier match sur le banc des Verts (3-1) en Ligue 1, le 4 janvier 2025.
Il sera face à un nouvel entraîneur, Karel Geraerts, arrivé à Reims en juillet 2025. Ce dernier a également un souvenir de l’AS Saint-Etienne. Il révèle des contacts, par le passé, avec le club ligérien quand il était encore footballeur. Il avait été visé pour jouer avec les Stéphanois selon ses révélations.À voirFC Nantes vs Stade Rennais : les compos ont fuité !
« L’ASSE est un très grand club. Je me rappelle encore lorsque j’étais joueur, j’avais échangé avec l’AS Saint-Étienne pour m’engager là-bas », a-t-il fait savoir en conférence de presse d’avant. « À ce moment-là, j’ai effectué mes recherches, j’ai étudié l’histoire de l’équipe. Ça sent le football, il y a beaucoup d’ambiance. C’est très passionné », a-t-il souligné ensuite.
Le coach de Reims s’attend à un match agréable à Saint-Etienne
L’ancien milieu défensif a finalement fait toute sa carrière en Belgique. Du Club Bruges à Charleroi SC en passant par le KSC Lokeren, le Standard de Liège ou encore l’OH Louvrain. Il a raccroché en 2016. Évoquant la confrontation avec l’ASSE, le technicien belge de 43 ans a déclaré : ‘’C’est un match très agréable à jouer. Il faut être courageux et regarder vers l’avant avec beaucoup de confiance. »