ASSE : Le coach de Reims révèle un intérêt de Saint-Etienne

À quelques heures du match entre l’ASSE et le Stade de Reims, le nouveau coach du club rémois a fait une révélation sur un intérêt des Verts.

Karel Geraerts avait été contacté par l’ASSE

L’ASSE et le Stade de Reims, deux clubs relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière, s’affrontent au stade Geoffroy-Guichard, ce samedi (20h). Eirik Horneland retrouvent le club champenois face à qui il avait remporté son premier match sur le banc des Verts (3-1) en Ligue 1, le 4 janvier 2025.

Il sera face à un nouvel entraîneur, Karel Geraerts, arrivé à Reims en juillet 2025. Ce dernier a également un souvenir de l’AS Saint-Etienne. Il révèle des contacts, par le passé, avec le club ligérien quand il était encore footballeur. Il avait été visé pour jouer avec les Stéphanois selon ses révélations.

« L’ASSE est un très grand club. Je me rappelle encore lorsque j’étais joueur, j’avais échangé avec l’AS Saint-Étienne pour m’engager là-bas », a-t-il fait savoir en conférence de presse d’avant. « À ce moment-là, j’ai effectué mes recherches, j’ai étudié l’histoire de l’équipe. Ça sent le football, il y a beaucoup d’ambiance. C’est très passionné », a-t-il souligné ensuite.

Le coach de Reims s’attend à un match agréable à Saint-Etienne

L’ancien milieu défensif a finalement fait toute sa carrière en Belgique. Du Club Bruges à Charleroi SC en passant par le KSC Lokeren, le Standard de Liège ou encore l’OH Louvrain. Il a raccroché en 2016. Évoquant la confrontation avec l’ASSE, le technicien belge de 43 ans a déclaré : ‘’C’est un match très agréable à jouer. Il faut être courageux et regarder vers l’avant avec beaucoup de confiance. »