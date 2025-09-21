ASSE : Horneland confirme une mauvaise nouvelle pour Sainté

L’ASSE enregistre un nouveau coup dur. Avant même le coup d’envoi contre le Stade de Reims (3-2), Saint-Etienne a perdu Joao Ferreira, victime d’une gêne aux adducteurs lors de l’échauffement. Une mauvaise nouvelle que confirme Eirik Horneland après la rencontre.

ASSE : Joao Ferreira forfait de dernière minute face à Reims

Samedi soir, le Stade Geoffroy-Guichard a retenu son souffle avant même la première minute de jeu. Joao Ferreira, aligné sur la feuille de match, a ressenti une raideur aux adducteurs lors de l’échauffement et a dû renoncer. Ebenezer Annan a pris sa place sur le côté gauche, tandis que Maxime Bernauer a glissé à droite pour pallier ce coup du sort.

Lire aussi : Ligue 2 : Un adversaire attribue le statut de favori à l’ASSE

À voir

FC Nantes – Stade Rennais: Luis Castro adresse un satisfecit

En conférence de presse d’après-match, Eirik Horneland a confirmé ce contretemps imprévu. « Il a dû déclarer forfait après l’échauffement. C’était un obstacle pour ce début de match. (…) Il s’est senti raide sur les adducteurs et vu la semaine qui nous attend, on n’a pas voulu prendre de risque avec lui », a expliqué le coach norvégien sur France Bleu Saint-Étienne.

Une semaine cruciale pour les Verts

Si l’ASSE est parvenue à s’imposer dans un duel animé face à Reims (3-2), l’absence de Ferreira a rappelé la fragilité de l’effectif stéphanois. Dans une Ligue 2 exigeante, la gestion des organismes devient un facteur déterminant. Le latéral portugais, déjà précieux par sa régularité et sa polyvalence, manquera cruellement si son absence devait s’éterniser.

Lire aussi : ASSE : Le coach de Reims révèle un intérêt de Saint-Etienne

Avec plusieurs rendez-vous importants en l’espace de quelques jours, Horneland et son staff savent qu’ils doivent composer avec ce paramètre. La victoire arrachée contre Reims offre un bol d’air, mais les Verts devront vite retrouver de la stabilité défensive pour confirmer leurs ambitions.

Vers un retour rapide du défenseur portugais ?

Malgré l’inquiétude initiale, la blessure ne semble pas grave. « On n’a pas voulu prendre de risque », a insisté Horneland, évoquant davantage une fatigue musculaire qu’une lésion. Des examens complémentaires viendront préciser l’état du joueur dans les prochains jours.

À voir

Coup de tonnerre : Le Classique OM – PSG reporté ?

Lire aussi : ASSE : Énorme coup dur à l’entraînement des Verts

Le staff médical reste optimiste et espère revoir rapidement Joao Ferreira dans le groupe. Pour une ASSE en quête de continuité, récupérer son latéral portugais au plus vite serait une excellente nouvelle dans une saison où chaque détail compte.