FC Nantes : Le FCN retient son souffle pour Francis Coquelin

Le derby breton entre le FC Nantes et le Stade Rennais s’est achevé sur un match nul intense (2-2), mais l’attention était rivée sur Francis Coquelin. Le milieu de terrain nantais a été contraint de quitter la pelouse après seulement 12 minutes passées sur le terrain, laissant le club dans l’incertitude.

FC Nantes : Coquelin, sortie prématurée et inquiétudes pour le FCN

Aligné sur le banc au coup d’envoi, Francis Coquelin est entré en jeu à la 66ᵉ minute pour apporter son expérience au milieu nantais. Mais sa prestation fut de courte durée : à la 77ᵉ minute, le joueur a dû céder sa place après un claquage à l’ischio-jambier droit, survenu sur une frappe. Remplacé par Dehmaine Tabibou, le FC Nantes a dû réorganiser son entrejeu dans une fin de match particulièrement tendue.

Cette blessure inquiète le staff technique, conscient de l’importance de Coquelin pour la solidité défensive et la maîtrise du jeu dans l’entrejeu. La gravité exacte du claquage de Francis Coquelin sera déterminée après des examens médicaux approfondis. Un tel arrêt pourrait contraindre le FC Nantes à revoir ses options tactiques et à redistribuer les responsabilités au milieu de terrain.

Un nul arraché au courage

Malgré ce coup dur, les Canaris ont su puiser dans leurs ressources. Dans une fin de match haletante, Nantes a réussi à égaliser dans les dernières secondes, récoltant un point précieux pour éviter une deuxième défaite consécutive en Ligue 1.

Ce résultat, obtenu dans la douleur, montre la résilience de l’équipe face aux imprévus. Les supporters de la Beaujoire peuvent souffler un peu, mais la crainte de voir leur milieu star absent plusieurs semaines reste présente.