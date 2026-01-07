Mercato ASSE : Dunkerque pousse pour enrôler un Vert

Un jeune joueur formé à l’ASSE serait sur le point d’échapper au club. Il intéresse l’USL Dunkerque, alors que son contrat prend fin en juin 2026.

ASSE : Maedine Makhloufi n’entre pas dans les pans de Horneland

L’entraîneur de l’ASSE ne compte pas sur Maedine Makhloufi, un défenseur de la Réserve stéphanoise. Alors que la recrue Ebenezer Annan est blessée et indisponible, Eirik Horneland a préféré repositionner Ben Old au poste d’arrière latéral gauche.

Détenteur d’un premier contrat professionnel depuis le 28 mai 2025, le défenseur de 20 ans poursuit sa progression au sein de l’équipe B des Verts en National 3. Cette saison, il se montre décisif. Il a inscrit 4 buts et délivré une passe décisive en 9 matchs disputés.

Dunkerque se positionne pour recruter Makhloufi

Si les performances de Maedine Makhloufi laissent le technicien norvégien indifférent, elles ont attiré l’attention des recruteurs de l’USL Dunkerque. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le club nordiste s’est positionné pour le recruter. Les Dunkerquois poussent leurs pions pour récupérer l’arrière latéral gauche de l’AS Saint-Etienne.

L’Insider assure que l’Union Sportive du Littoral a initié une prise de contact pour manifester son intérêt, mais la direction de l’ASSE, représentée par Huss Fahmy, ne répond pas. Un silence qui interroge, étant donné que Maedine Makhloufi n’a plus que 5 mois de contrat dans le Forez.

Dunkerque désire Maedine Makhloufi mais Huss Fahmy ne répond pas… #ASSE #USLD — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 7, 2026

Le jeune défenseur vers un départ libre en juin ?

La Direction de Kimer Sports Ventures a-t-elle déjà décidé de laisser filer le natif de Saint-Priest-en-Jarez librement ? Tout porte à le croire, même si rien n’a filtré officiellement sur l’avenir du jeune footballeur. En effet, Peuple-Vert indique « qu’en interne, il semble clair que le joueur n’est pas considéré comme une option crédible à court terme ».

Il faut noter que Maedine Makhloufi a pris part au match du 7e tour de la coupe de France contre l’AS Quetigny (Régional 2), à la mi-novembre. Il avait joué la rencontre en intégralité et l’AS Saint-Etienne s’était imposé (1-3).

