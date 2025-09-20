FC Nantes – Stade Rennais: Luis Castro adresse un satisfecit

Ce samedi après-midi, dans une fin de match de folie, le FC Nantes a renversé la situation face au Stade Rennais, lors de la cinquième journée de Ligue 1. Une performance saluée par Luis Castro, l’entraîneur des Canaris.

FC Nantes – Stade Rennais. Luis Castro salue « le nul du courage et du cœur »

Le FC Nantes a arraché le point du match nul au Stade Rennais ce samedi après-midi dans un derby bouillant face au Stade Rennais à la Beaujoire. Menés (2-0) à la mi-temps, les Canaris ont d’abord réduit l’écart grâce à Junior Mwanga avant que Youssef El-Arabi n’égalise dans les toutes dernières secondes, à la 96ᵉ minute, du match. Un scénario haletant qui a fait exploser la Beaujoire. Après la rencontre, Luis Castro, l’entraîneur nantais, a salué la réaction de ses joueurs en deuxième période.

« C’est la victoire du courage et du cœur ? C’est le nul du courage et du cœur. Ce n’est pas une victoire. Je pense qu’on mérite un peu plus que le nul si on regarde le match dans sa globalité. La première mi-temps est équilibrée et les premières occasions sont pour nous, notamment celle de Mostafa (Mohamed) sur le lob avec le gardien. Ils ont une très bonne équipe et un très bon coach. On a montré un bon football et un gros caractère. Ça va nous donner un peu plus confiance », a déclaré le technicien portugais au micro de beIN SPORTS.

Malgré la fin imminente du match, les hommes de Luis Castro ont continué d’y croire et de pousser, tant et si bien que Youseff El-Arabi, qui n’avait plus marqué en Ligue 1 depuis le mois de mai 2011, est sorti de sa boite pour envoyer un missile dans les filets rennais (2-2, 90e+6).

Pour le coach rennais Habib Beye, plus posé dans l’analyse en dépit des circonstances, le résultat est mérité. Avec le même constat, celui d’un Stade Rennais qui n’a joué qu’une moitié de la rencontre, ce qui pose véritablement un problème.