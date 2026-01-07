Mercato PSG : Un crack tricolore snobe le Paris SG !

Annoncé sur la short-list du PSG pour ce mercato hivernal, un défenseur français a décliné l’offre des Parisiens et va finalement rester dans son club.

Mercato PSG : Un roc français déchire l’offre de Luis Campos

Libre dans quelques mois, Dayot Upamecano semblait promis à une bataille féroce entre les géants du continent, dont le PSG. Le verdict est pourtant tombé, et il prend tout le monde à contre-pied. Son profil faisait saliver. En fin de contrat avec le Bayern Munich, il représentait une opportunité en or. Le Real Madrid suivait le dossier de près. Le Paris SG aussi. Le Barça restait à l’affût. Mais le scénario d’un départ libre n’aura pas lieu.

Arrivé à Munich en 2021, Upamecano voyait son contrat arriver à échéance à l’issue de la saison. Dès le 1er janvier, il pouvait discuter librement avec d’autres clubs. Pour les cadors européens, l’aubaine était évidente : attirer un international français confirmé sans indemnité de transfert. La concurrence s’annonçait féroce. Paris cherchait de renfort défensif.

À voir

OM-PSG : Coup dur, De Zerbi confirme trois absents !

Lire aussi : Mercato PSG : Bradley Barcola résolu à quitter le Paris SG ?

Mais le Bayern Munich a mis fin aux rumeurs. Ces dernières semaines, les dirigeants bavarois ont intensifié les négociations, déterminés à conserver leur pilier défensif. Et selon BILD, le suspense est désormais levé. Dayot Upamecano est tout proche de prolonger son contrat. Les derniers points, notamment autour de la clause libératoire, ont été réglés.

L’accord est bouclé. L’officialisation est attendue dans les prochains jours. Cette prolongation s’accompagne d’une revalorisation. Le salaire annuel du défenseur devrait atteindre 20 millions d’euros, selon Capology, soit le double de ses émoluments actuels.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Un gros dossier veut tomber à l’eau !

À voir

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Szymanski ?

Mercato PSG : Deux départs se confirment en défense

Mercato PSG : 66M€ dépensés et c’est déjà la panique