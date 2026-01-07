Mercato OM : Accord confirmé, la première recrue arrive !

Le mercato hivernal commence à s’emballer à l’OM. Les dirigeants phocéens sont bel et bien parvenus à arracher un accord verbal avec Himad Abdelli, suivi aussi par Lyon.

Mercato : Himad Abdelli donne son aval à l’OM

Le début du mercato hivernal est calme à l’Olympique de Marseille. Du moins en apparence. Car en interne, les dirigeants phocéens mettent les bouchées doubles pour accueillir leur première recrue hivernale. Et celle-ci pourrait bien être Himad Abdelli du SCO d’Angers. Le milieu offensif algérien a tranché son avenir.

Himad Abdelli est clairement favorable à une arrivée à l’OM dès cet hiver. L’insider Mohamed Toubache Ter le confirme, l’accord entre les deux parties portent sur un contrat de cinq ans. Ce choix est par ailleurs une grosse désillusion pour l’Olympique Lyonnais. Les Gones pensaient tenir la corde pour le joueur de 26 ans.

Ce dernier refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expire en juin prochain avec Angers. Cela renforçait l’intérêt de l’OL à son égard. Sauf que l’intrusion de l’OM a tout fait basculer. Himad Abdelli privilégie dorénavant une arrivée à Marseille.

Un dernier détail à régler pour l’Olympique de Marseille

Le projet présenté par Pablo Longoria et Medhi Benatia a visiblement porté ses fruits. Les dirigeants de l’OM devront trouver un terrain d’entente avec le SCO d’Angers en vue finaliser le deal. C’est là que les choses se corsent. Les Angevins réclamant près de 4 millions d’euros avant de céder leur joueur.

Ce montant semble élevé pour un joueur qui sera libre dans six mois. Mais l’Olympique de Marseille ne compte pas laisser filer cette opportunité. Les négociations entre les deux écuries devraient s’intensifier dans les jours à venir. Tandis que que Himad Abdelli pourrait rejoindre l’OM au terme de son parcours à la CAN 2025.

