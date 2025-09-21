OM – PSG: Les compos tombent, Luis Campos tranche en attaque

Afficher l’index Masquer l’index
En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l’OM accueille le PSG ce dimanche soir au stade Vélodrome. Découvrez les compos probables de Luis Enrique et Roberto De Zerbi.
OM – PSG : Gonçalo Ramos titulaire en attaque
Invaincu depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain compte bien le rester à l’issue de la cinquième journée de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille. Une affiche prestigieuse entre les deux équipes qui avaient dominé le championnat la saison passée, et qui promet une soirée électrique dans un stade à guichets fermés.
Toujours en quête d’un succès à domicile face à leur rival parisien en championnat depuis 2011, les Marseillais joueront avec le cœur pour renverser le leader. En face, les hommes de Luis Enrique entendent bien prolonger leur dynamique positive sur la Canebière et confirmer leur statut de favori au top 4.À voirASSE : Le coup de gueule de Horneland après Reims
Côté marseillais, Geoffrey Kondogbia est forfait tout comme Hamed Junior Traorè et Ruben Blanco. Nayef Agüerd serait remis de sa commotion cérébrale. Le PSG devra composer sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Lucas Beraldo. Bradley Barcola est lui incertain.
La compo probable de l’OM
Gardien : Rulli
Défenseurs : Pavard, Balerdi (cap), Agüerd, Medina
Attaquants : Greenwood, Weah, Aubameyang.
L’équipe possible du PSG
Gardien : Chevalier
Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Nuno Mendes
Attaquants : Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.