OM – PSG: Les compos tombent, Luis Campos tranche en attaque

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l’OM accueille le PSG ce dimanche soir au stade Vélodrome. Découvrez les compos probables de Luis Enrique et Roberto De Zerbi.

OM – PSG : Gonçalo Ramos titulaire en attaque

Invaincu depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain compte bien le rester à l’issue de la cinquième journée de Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille. Une affiche prestigieuse entre les deux équipes qui avaient dominé le championnat la saison passée, et qui promet une soirée électrique dans un stade à guichets fermés.

Toujours en quête d’un succès à domicile face à leur rival parisien en championnat depuis 2011, les Marseillais joueront avec le cœur pour renverser le leader. En face, les hommes de Luis Enrique entendent bien prolonger leur dynamique positive sur la Canebière et confirmer leur statut de favori au top 4.

À voir

ASSE : Le coup de gueule de Horneland après Reims

Côté marseillais, Geoffrey Kondogbia est forfait tout comme Hamed Junior Traorè et Ruben Blanco. Nayef Agüerd serait remis de sa commotion cérébrale. Le PSG devra composer sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Joao Neves et Lucas Beraldo. Bradley Barcola est lui incertain.

La compo probable de l’OM

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Balerdi (cap), Agüerd, Medina

Milieux : Gomes, Højbjerg, O’Riley

À voir

FC Nantes : Le FCN retient son souffle pour Francis Coquelin

Attaquants : Greenwood, Weah, Aubameyang.

L’équipe possible du PSG

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (cap), Pacho, Nuno Mendes

Milieux : Ruiz, Vitinha (cap.), Zaïre-Emery

À voir

OM : Une opportunité de frapper fort face au PSG

Attaquants : Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.