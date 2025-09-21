Coup de tonnerre en Ligue 1 : Le Classique OM – PSG reporté

C’était déjà pressenti depuis hier, c’est désormais officiel : le Classique entre l’OM et le PSG est officiellement reporté. Découvrez les raisons de cette décision forte.

Le Classique OM – PSG reprogrammé lundi à 20h !

Initialement prévu ce dimanche à 20h45 en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a été officiellement reporté en raison de conditions météorologiques.

« Dans un souci de cohérence et de sécurité pour tous, le préfet a pris la décision d’annuler la rencontre de football entre l’OM et le PSG ce soir. La Ligue de Football Professionnel et les clubs en ont été préalablement informés », a annoncé à l’AFP le préfet des Bouches-du-Rhône.

Conformément au règlement de la Ligue de Football Professionnel, cette rencontre doit se dérouler normalement dès le lendemain, soit lundi. Et la LFP a annoncé la réprogrammation de la rencontre dès lundi à 20h.

« Le Classique OM-PSG reporté au lundi 22 septembre à 20h00. En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de Ligue 1 et prévue ce soir, a été reportée sur décision du Préfet des Bouches-du-Rhône. La rencontre a été reprogrammée ce lundi 22 septembre à 20h00. Elle sera à suivre en direct sur Ligue 1+ », peut-on lire dans un communiqué officiel de l’instance française.

Seul hic, lundi soir, plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain sont attendus au palais du Châtelet à la cérémonie du Ballon d’Or pour le sacre pressenti d’Ousmane Dembélé. D’après les informations de RMC, la reprogrammation de cette affiche suscite des discussions animées en coulisses. Sans surprise, l’OM demande l’application du règlement de la LFP et donc l’organisation de ce match dès demain.