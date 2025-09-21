OM – PSG : Le préfet justifie le report du Classique !

Initialement programmé pour ce dimanche soir, le Classique entre l’OM et le PSG a finalement été reporté pour ce lundi à 20 heures en raison de conditions climatiques dangereuses à Marseille. Georges-François Leclerc, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a justifié cette décision.

OM – PSG reporté par bon sens

Invité à s’exprimer sur sa décision de reporter le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le préfet de la Provence-Alpes-Côte d’Azur, Georges-François Leclerc, a expliqué sur les antennes de RMC Sport que ce choix a été guidé par le bon sens.

« Ce qui a motivé la décision c’est le principe de la sagesse. Lorsqu’il y a des orages très violents, de crues éclairs (…) la principale recommandation est de rester chez soi et de ne pas prendre la voiture (…) Le règlement de la Ligue de football infère que le match se jouera 24 heures après.

Lorsque j’ai pris ma décision, c’est le bon sens qui a gouverné. Je préfère que 65 000 personnes voient, 24 heures après, le match dans de bonnes conditions plutôt que dans de mauvaises conditions, voire dangereuses », a expliqué l’autorité préfectorale avant d’évoquer la réaction des joueurs du PSG au moment de l’annonce.

« Je peux vous dire qu’ils n’étaient pas enchantés, mais ils ont été très corrects. Ils auraient préféré que le match se joue ce soir, mais ils ont accepté cette décision », a ajouté Leclerc. Dans un bref communiqué, le club de Nasser Al-Khelaïfi a commenté cette décision.

« La LFP a décidé de reporter le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, ce lundi 22 septembre à 20h. Initialement programmé dimanche 21 septembre à 20h45, le match n’a pu se dérouler à cette date suite à la décision de report de la Préfecture des Bouches-du-Rhône en raison des orages annoncés sur la Région. Pour des raisons d’organisation, le Paris Saint-Germain est rentré à Paris ce dimanche après-midi et reviendra à Marseille lundi, jour du match », écrit le PSG sur son site internet.