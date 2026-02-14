Stade Rennais : Brice Samba règle ses comptes après le PSG

Brice Samba a retrouvé son but avec éclat et n’a pas caché sa satisfaction après la victoire du Stade Rennais face au PSG (3-1) ce vendredi 13 février. Pour le gardien breton, c’est une revanche personnelle après avoir été écarté à Lens.

Stade Rennais : Une revanche sur le terrain pour Brice Samba

Brice Samba n’a pas manqué de marquer les esprits. Écarté par Habib Beye lors du déplacement à Lens la semaine dernière, le gardien rennais avait à cœur de répondre présent. « C’est une petite revanche personnelle, par rapport à la semaine dernière et des choses qui ne se sont pas bien passées. C’est le passé, la meilleure réponse, c’est sur le terrain, et je suis très fier de ce qu’on a fait en équipe », a-t-il confié au micro de Ligue 1 +.

Face au PSG, Samba a livré une prestation solide, repoussant toutes les tentatives parisiennes avec autorité. Son retour dans les cages a redonné confiance à ses coéquipiers et posé les bases d’une victoire éclatante. Ce match restera comme celui où le gardien a montré que son absence à Lens n’était qu’un obstacle temporaire.

Rennes maître du Roazhon Park

Le Stade Rennais a impressionné ce vendredi soir. Malgré la venue du PSG avec son équipe type, les Bretons ont su imposer leur rythme. « On connaît la qualité de cette équipe de Paris, en plus, ils sont venus avec leur équipe type, donc je pense qu’ils voulaient vite plier le match. On a fait un match solide, costaud, c’est bien pour la suite. Tout le monde s’est arraché ce soir, quand on est comme ça, on est très difficiles à battre », a poursuivi Samba.

La victoire 3-1 assure aux Rennais de rester dans le Top 6 de la Ligue 1 à l’issue de cette 22e journée. Mais Brice Samba prévient : « Maintenant, on est dans la me***, car on ne doit plus faire moins par rapport à ce soir ! ». Un message clair : la barre est haute, et le gardien compte bien que son équipe maintienne ce niveau de performance.

Stade Rennais : Un succès de prestige face au PSG

