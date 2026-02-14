PSG : Les dessous de la sortie musclée de Dembélé après Rennes

Ousmane Dembélé n’a pas mâché ses mots après la défaite du PSG face à Rennes (3-1). Dans une sortie au ton direct, le vice-capitaine a adressé un message clair au vestiaire parisien : le club avant les individualités.

PSG : Une réaction à chaud de Ousmane Dembélé qui en dit long

La défaite à Rennes a laissé un goût amer à Ousmane Dembélé. Auteur du seul but parisien, l’international français a pris la parole au micro de Ligue 1+ et n’a pas caché sa frustration : « On est très mal rentrés dans le match. Après, je pense que Rennes a fait un très bon match. Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matches. »

Lire aussi : Stade Rennais : Un succès de prestige face au PSG

Depuis son retour en 2026, Dembélé enchaîne les performances : 6 buts et 2 passes décisives en 6 rencontres de Ligue 1. Mais ce vendredi soir, le numéro 10 du PSG a voulu rappeler que les succès individuels ne suffisent pas. « La saison dernière, on a mis le club, le fanion, le Paris Saint-Germain devant, avant de penser à soi-même. Je pense qu’on doit retrouver ça, surtout sur ces manches-là » , a-t-il fait savoir. Un message qui dépasse le cadre d’une simple réaction après match.

Individualisme ou message collectif ?

Si les réseaux sociaux ont rapidement pointé Désiré Doué comme cible, la réalité est plus nuancée. Les deux joueurs partagent le même entourage et entretiennent de bonnes relations. L’individualisme pointé par Ousmane Dembélé semble concerner plusieurs joueurs, lui compris. En assumant cette prise de parole, le vice-capitaine veut avant tout remobiliser le vestiaire, dans un contexte où Lens menace de reprendre la tête du championnat après la 22e journée.

À voir

ASSE : Saint-Étienne en grand danger avant Guingamp !

Lire aussi : Mercato PSG : Nouvelle offre XXL pour Ibrahim Mbaye

Au PSG, le message a été reçu comme un appel au collectif plutôt qu’une critique personnelle. Ces dernières semaines, certains comportements jugés égoïstes avaient déjà été signalés au Campus PSG. Le ton de Dembélé, ferme mais constructif, vise donc à rappeler que chaque joueur doit remettre le club au centre de ses priorités.

Luis Enrique, garant du collectif

Face aux médias, Luis Enrique a rappelé sa position avec fermeté : « Je n’accorde aucune valeur aux propos que tiennent les joueurs à la fin d’un match. Je ne vais pas répondre à la réponse d’un joueur. Je ne permettrai jamais à un joueur d’être au-dessus du club. Là-dessus, c’est clair ». Même s’il nourrit une affection particulière pour Dembélé, l’Espagnol insiste sur le rôle du coach et du staff dans la gestion du groupe.

Derrière cette sortie médiatique, ce n’est donc pas une attaque contre le joueur mais une illustration des tensions normales dans un vestiaire ambitieux, où le collectif prime avant tout. Dembélé l’affirme lui-même : « On doit jouer pour le club d’abord au lieu de penser à soi-même. Je pense aussi que Rennes a fait un très bon match, ils ont été revanchards, ils méritent leur victoire. » Un avertissement clair pour rappeler que, au PSG, l’individualité ne doit jamais surpasser l’équipe.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato OL : Noham Kamara à Lyon, le coup surprise d’un Parisien

À voir

Stade Rennais : Brice Samba règle ses comptes après le PSG

Mercato PSG : Luis Campos a trouvé la doublure pour Hakimi

Mercato PSG : Luis Enrique refuse de lâcher ce buteur