OM : Le successeur de Roberto De Zerbi déjà en danger ?

Roberto De Zerbi a quitté l’OM après plus d’un an et demi à la tête de l’équipe, laissant derrière lui un climat de questionnements. Le successeur qui prendra place sur le banc marseillais hérite déjà d’un défi colossal.

OM : Un départ de De Zerbi qui ne surprend pas à Marseille

La défaite face au PSG le week-end dernier a scellé le destin de Roberto De Zerbi à l’OM. L’Italien, arrivé en 2024, avait rapidement imprimé sa patte sur l’équipe, mêlant maîtrise tactique et ambition affichée. Mais dans un club où l’exigence frôle l’intolérance, les résultats récents ont eu raison de lui.

Marseille n’a jamais été un port tranquille pour les entraîneurs. La durée moyenne d’un technicien reste courte, et De Zerbi n’aura fait qu’effleurer ce record, espérant pourtant s’installer pour plusieurs années. Son départ, officialisé d’un commun accord avec la direction, illustre la volatilité du poste et la pression constante qui pèse sur quiconque s’assoit sur ce banc mythique.

« Le coach qui vient ici sait à quoi s’attendre »

Samedi, c’est Jacques Abardonado, surnommé Pancho, qui prendra les rênes de l’équipe pour affronter Strasbourg. L’ancien adjoint de De Zerbi ne cache pas les difficultés du rôle : « Marseille est un club extraordinaire, dans les deux sens. La durée de vie d’un entraîneur est courte ici malheureusement. C’est un club qui a beaucoup de pression. Le coach qui vient ici sait à quoi s’attendre. J’ai connu des joueurs qui ne voulaient plus porter le maillot tellement ils avaient de pression ici », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Ces propos soulignent l’ampleur du défi pour le successeur de De Zerbi. L’héritage de l’Italien est fragile, et la moindre série de résultats négatifs pourrait rapidement mettre en péril la position de son successeur. L’Olympique de Marseille reste un club passionnel, où l’amour des supporters se transforme parfois en fardeau pour les entraîneurs.

Habib Beye pressenti sur le banc marseillais

Parmi les noms évoqués pour succéder à De Zerbi, celui d’Habib Beye revient avec insistance. L’ancien défenseur, récemment parti de Rennes, devra composer avec un effectif sous pression et une fin de saison décisive. Actuellement 4ème en Ligue 1, Marseille ne peut se permettre le moindre faux pas si l’objectif européen veut être atteint.

La mission est donc claire : réussir rapidement et gagner la confiance d’un vestiaire marqué par l’instabilité. À Marseille, chaque entraîneur sait qu’il s’installe sur un siège éjectable… mais certains, comme De Zerbi, l’apprennent à leurs dépens.

