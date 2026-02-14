Mercato ASSE: Le coup génial de Saint-Étienne !

Buteur dès son premier match avec l’ASSE, Julien Le Cardinal a frappé fort pour ses débuts sous le maillot vert. À 1,5 million d’euros, Saint-Etienne pourrait bien avoir réalisé l’un des meilleurs coups de son mercato.

Un premier match déjà décisif avec l’ASSE pour Le Cardinal

Pour séduire le public de Geoffroy-Guichard, il faut soit durer, soit marquer tout de suite. Julien Le Cardinal a choisi la seconde option. Aligné pour la première fois avec l’AS Saint-Étienne, le défenseur a inscrit l’unique but de la rencontre face à Montpellier HSC (1-0), d’une reprise de volée autoritaire sur corner. Une entrée en matière rêvée.

Au-delà du symbole, ce but illustre déjà une qualité précieuse : la capacité à faire basculer un match. Passé par le Stade Brestois, Le Cardinal n’est pas un défenseur ordinaire, et Saint-Étienne l’a bien compris en misant sur son profil atypique.

La polyvalence, arme secrète du mercato

Si son but a marqué les esprits, sa polyvalence pourrait marquer la saison. Le principal intéressé tempère toutefois : « Ma polyvalence en tant que latéral droit ? C’est plus du dépannage qu’autre chose. […] S’il y a besoin de moi, moi, il n’y a pas de souci. […] N’importe quel poste, même si on me dit de jouer numéro 9, il n’y a pas de souci. »

Un discours qui séduira forcément Philippe Montanier, nouvel entraîneur des Verts, en quête de solutions fiables pour une saison dense en Ligue 2. Capable de dépanner sur le côté droit, intelligent dans son placement, Le Cardinal compense par le jeu ce qu’il n’a pas en centimètres.

Un défenseur moderne, loin des clichés

L’intéressé assume d’ailleurs son profil : « Je ne suis pas un défenseur […] super costaud. Je suis plutôt quelqu’un d’assez rapide, qui met beaucoup d’intensité. […] Et puis j’aime bien jouer au foot. » À 1,84 m, rapide, intense et propre techniquement, Julien Le Cardinal représente trois options pour le prix d’une. À l’ASSE, ce genre de trouvaille ne passe jamais inaperçue. Et si le vrai coup génial du mercato vert venait déjà d’être trouvé ?

