ASSE : Saint-Étienne en grand danger avant Guingamp !

© Philippe Montanier, nouvel entraineur de l'ASSE
L’ASSE, en pleine turbulence, voit ses ambitions de podium menacées. Avant de défier Guingamp, les Verts perdent encore du terrain au classement de Ligue 2.

ASSE : Une chute brutale pour les Verts avant Guingamp

Après la victoire prometteuse contre Montpellier (1-0) la semaine dernière, l’ASSE espère consolider sa place dans le haut du classement. Mais les résultats de ce vendredi soir ont rebattu les cartes : Saint-Étienne perd deux rangs et se retrouve désormais 6e.

La Ligue 2 n’a aucune pitié pour les équipes qui vacillent, et les Stéphanois en font les frais. Les enjeux s’intensifient donc avant le déplacement à Guingamp, où chaque point comptera. Pendant que Saint-Étienne perd du terrain avant son déplacement à Guingamp, Red Star et Dunkerque font le plein de points.

Le Red Star a battu Nancy 2-1, tandis que Dunkerque a écrasé Amiens 4-1. À l’inverse, Pau et Clermont ont subi des défaites, et Laval et Annecy se sont neutralisés. Cette dynamique renforce la pression sur les Verts : rester spectateur n’est plus une option, et Guingamp sera un véritable test pour Montanier et ses hommes.

