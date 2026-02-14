ASSE : Saint-Étienne en grand danger avant Guingamp !

L’ASSE, en pleine turbulence, voit ses ambitions de podium menacées. Avant de défier Guingamp, les Verts perdent encore du terrain au classement de Ligue 2.

ASSE : Une chute brutale pour les Verts avant Guingamp

Après la victoire prometteuse contre Montpellier (1-0) la semaine dernière, l’ASSE espère consolider sa place dans le haut du classement. Mais les résultats de ce vendredi soir ont rebattu les cartes : Saint-Étienne perd deux rangs et se retrouve désormais 6e.

La Ligue 2 n’a aucune pitié pour les équipes qui vacillent, et les Stéphanois en font les frais. Les enjeux s’intensifient donc avant le déplacement à Guingamp, où chaque point comptera. Pendant que Saint-Étienne perd du terrain avant son déplacement à Guingamp, Red Star et Dunkerque font le plein de points.

Le Red Star a battu Nancy 2-1, tandis que Dunkerque a écrasé Amiens 4-1. À l’inverse, Pau et Clermont ont subi des défaites, et Laval et Annecy se sont neutralisés. Cette dynamique renforce la pression sur les Verts : rester spectateur n’est plus une option, et Guingamp sera un véritable test pour Montanier et ses hommes.

