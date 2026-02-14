PSG : Luis Enrique allume Dembélé et le vestiaire après Rennes

Luis Enrique ne cache pas sa frustration après la lourde défaite du PSG à Rennes (3-1) et n’hésite pas à recadrer ses joueurs, notamment Ousmane Dembélé. Le coach espagnol rappelle que le club passe avant tout et que les individualités ne doivent jamais primer.

PSG : Une humiliation face au Stade Rennais qui fait des vagues

Le Paris Saint-Germain a connu un revers retentissant sur la pelouse du Stade Rennais, où les Bretons ont su profiter des faiblesses parisiennes pour s’imposer 3-1. Lepaul et Tamari ont frappé en première période, avant qu’Embolo ne scelle le succès rennais en seconde. Pour les Parisiens, cette contre-performance est plus qu’un simple match perdu : c’est un avertissement.

Lire aussi : Coup de théâtre au PSG : Luis Enrique veut piocher au Real

Les critiques fusent dans le vestiaire, et Ousmane Dembélé, visiblement agacé, n’a pas mâché ses mots : « On doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller », a-t-il balancé. Une sortie médiatique qui n’est pas passée inaperçue.

Luis Enrique met les points sur les i

Face à ces déclarations, Luis Enrique n’a pas tergiversé. D’abord sobre devant les micros, il a ensuite été très clair en conférence de presse : « Je ne permets à aucun joueur de mettre sa situation personnelle au-dessus du club. Et je peux le garantir. On suit un chemin. C’est normal d’être énervé après le match. Je m’occupe de gérer le fait que l’équipe soit toujours au-dessus des individualités, et là-dessus il n’y a aucun doute », a-t-il répondu.

À voir

Stade Rennais : Un succès de prestige face au PSG

Lire aussi : Mercato PSG : Coup de froid pour un phénomène portugais

En espagnol, le message est encore plus ferme : « Je n’accorde aucune valeur aux propos que tiennent les joueurs à la fin d’un match. Je ne permettrai jamais à un joueur d’être au-dessus du club. Là-dessus, c’est clair. Le responsable de l’équipe, c’est moi. Ces déclarations viennent de la frustration vis-à-vis du match qui vient de se terminer. » Une sortie qui souligne la mainmise du technicien sur le vestiaire et qui pourrait relancer les débats sur la discipline et la hiérarchie au PSG.

Un vestiaire sous pression

La réaction de Dembélé révèle une équipe en quête de repères et de motivation collective. Entre frustrations individuelles et exigence du coach, l’équilibre semble fragile. Luis Enrique, en rappelant sa ligne de conduite, tente de rappeler à chacun que le PSG, avec son palmarès et son ambition, ne peut tolérer que les ego prennent le dessus.

Le message est clair : les individualités devront se fondre dans le collectif si elles veulent éviter que la saison vire au cauchemar. Rennes l’a bien compris, le PSG devra vite s’ajuster. Car au-delà du score, c’est l’attitude qui inquiète le plus l’entraîneur espagnol.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato OL : Noham Kamara à Lyon, le coup surprise d’un Parisien

À voir

Mercato OL : Noham Kamara à Lyon, le coup surprise d’un Parisien

Stade Rennais : Un succès de prestige face au PSG

Mercato PSG : Luis Campos a trouvé la doublure pour Hakimi