Le PSG prend une décision forte après le report du Classique

Le Classique entre l’OM et le PSG n’aura pas lieu. Programmé pour ce dimanche soir au stade Vélodrome, ce choc de la cinquième journée de Ligue 1 a été reporté à lundi soir pour cause d’intempéries. Après l’annonce de la LFP, le Paris SG a pris une décision forte concernant ce match.

Le Classique OM – PSG reporté à demain soir

Depuis hier, la météo n’augurait rien de bon pour le Classique opposant l’Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain à l’Orange Vélodrome. C’est désormais officiel : cette affiche n’aura pas lieu ce soir.

« Dans un souci de cohérence et de sécurité pour tous, le préfet a pris la décision d’annuler la rencontre de football entre l’OM et le PSG ce soir. La Ligue de Football Professionnel et les clubs en ont été préalablement informés », a annoncé à l’AFP le préfet des Bouches-du-Rhône.

Les Bouches-du-Rhône font partie des quatre départements en vigilance orange pluie-inondation et/ou orages ce dimanche 21 septembre, avec le Vaucluse, la Drôme et le Var, selon le dernier bulletin de Météo-France. « La perturbation pluvio-orageuse traverse le quart sud-est du pays ce dimanche, dans l’après-midi et en soirée. Les orages peuvent prendre temporairement un caractère stationnaire, et donner de forts cumuls de pluie en quelques heures », peut-on lire dans ledit communiqué.



Et la LFP a annoncé la reprogrammation de la partie dès lundi à 20h. « Le Classique OM – PSG reporté au lundi 22 septembre à 20h00. En raison des fortes intempéries prévues sur la région marseillaise, la rencontre Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, comptant pour la 5e journée de Ligue 1 et prévue ce soir, a été reportée sur décision du Préfet des Bouches-du-Rhône. La rencontre a été reprogrammée ce lundi 22 septembre à 20h00. Elle sera à suivre en direct sur Ligue 1+ », annonce le communiqué officiel de l’instance hexagonale. Après cette déclaration, le Paris SG a pris ses responsabilités.

Luis Enrique et ses joueurs quittent Marseille et rentrent à Paris

Selon l’article 548 du règlement de la LFP, « lorsqu’en raison d’intempéries, le match n’a pas pu débuter, il est remis, ou lorsqu’il a été définitivement interrompu, il reprend à compter de la minute à laquelle il a été interrompu, le lendemain (hors conditions extrêmes), à un horaire fixé par les services de la LFP. »

Conformément à cette disposition, elle choc entre Marseillais et Parisiens en clôture de la cinquième journée du Championnat aura donc lieu ce lundi à 20 heures au Vélodrome. Sauf que la cérémonie du Ballon d’Or se tiendra au théâtre du Châtelet, à Paris, ce même soir de lundi et neuf joueurs du PSG sont nominés, y compris le grand favori de cette année, Ousmane Dembélé.

Alors que le PSG était arrivé à Marseille pour disputer cette rencontre, la délégation parisienne est repartie en avion vers la capitale, avant de revenir demain pour la rencontre. RMC Sport assure que Luis Enrique et ses joueurs seront de retour dans l’après-midi sur leurs bases, et prendront un nouveau vol demain vers Marseille.