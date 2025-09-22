ASSE : Un gros départ annoncé à Saint-Étienne !

A l’ASSE, c’est une annonce historique qui vient fermer définitivement une page historique des Verts. Roland Romeyer, ancien copropriétaire de l’AS Saint-Etienne, encore présent dans l’organigramme malgré la vente du club, a été écarté de ses dernières fonctions.

ASSE : KSV se sépare de Roland Romeyer

Depuis 2006, Roland Romeyer incarnait une part vivante de l’AS Saint-Étienne. Coactionnaire historique avec Bernard Caïazzo, il avait cédé ses parts majoritaires en 2024 à Kilmer Sports Ventures (KSV). Resté en retrait mais toujours présent, il présidait encore le musée des Verts et l’association ASSE Cœur-Vert, gardant ainsi un pied dans la maison verte. Mais fin août, le couperet est tombé : Romeyer a été écarté de ces deux postes symboliques.

La décision n’a rien d’anodin. Selon les informations de L’Équipe, deux plaintes ont été déposées contre lui par des salariées du club en juin. Des accusations de harcèlement et d’outrages sexistes pèsent sur l’homme, qui bénéficie de la présomption d’innocence. Mais pour KSV, le doute suffisait à mettre fin à ses fonctions, redoutant qu’il ne s’accroche à ses prérogatives.

La fin d’une ère verte à Saint-Etienne

Romeyer a non seulement perdu ses titres honorifiques, mais aussi ses privilèges : voiture de fonction, accès attitré à Geoffroy-Guichard, autant de symboles d’une influence désormais révolue. Pour l’homme qui a vécu les joies et les drames des Verts, la rupture est brutale.

Ne lui restent que quelques parts sociales, maigre fil d’attache avec l’ASSE. Pour les supporters, c’est la fin d’un chapitre : Romeyer, figure contestée mais incontournable, ne fait plus partie du présent stéphanois. L’histoire continue, mais sans lui.