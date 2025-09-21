Mercato ASSE : Un attaquant choque Eirik Horneland !

Auteur d’un but splendide samedi soir après le doublé de Lucas Stassin face au Stade de Reims (victoire 3-2), Igor Miladinovic a choqué son entraîneur Eirik Horneland et son coéquipier Chico Lamba.

Mercato ASSE : La résurrection Igor Miladinovic

Perdu de vue depuis son arrivée à l’AS Saint-Étienne et annoncé sur le départ lors du mercato estival passé, Igor Miladinovic a honoré avec la manière sa première titularisation contre le Stade de Reims. Auteur d’une belle partie face à des Rémois qui auraient pu renverser la rencontre, l’équipe stéphanoise a notamment pu compter sur des coups d’éclats de Lucas Stassin et d’Igor Miladinovic.

Moins attendue, la grande performance du milieu offensif serbe a choqué en interne. Une première titularisation agrémentée d’un but qui restera dans les annales de cette saison, celui du 3-1 qui a permis à l’ASSE de faire le break.

Un missile pied droit de l’extérieur de la surface qui fait déjà partie des plus beaux buts de cette saison 2025-2026 de Ligue 2. Présent en conférence de presse d’après-match, Eirik Horneland n’a pas caché sa satisfaction de pouvoir s’appuyer sur des individualités talentueuses au sein de son effectif.

« La bonne nouvelle, c’est qu’Igor Miladinovic a confirmé la bonne impression laissée à Clermont. Nadir El Jamali a également pointé le bout de son nez. C’est une bonne chose en l’absence de Mahmoud Jaber qui ne pouvait pas débuter cette rencontre. Irvin Cardona et Lucas Stassin ont montré de belles choses, déjà en L1 la saison dernière. Ils sont capables de bien se trouver et se connaissent bien.

Augustine Boakye a aussi des repères et un rôle très intéressant. Avec Igor et Nadir, ils sont parvenus à tous se trouver. Ça nous a offert des opportunités. Nous avons plusieurs joueurs d’impact, qui peuvent marquer de plusieurs angles. Ce soir, on a vu de très jolis buts, mais aussi de belles séquences.

Malgré tout, il y a toujours une marge de progression à aller chercher. Les joueurs sont capables de donner plus, notamment techniquement », a confié le technicien norvégien. Igor Miladinovic a également ébloui ses coéquipiers pour sa première titularisation.

Chico Lamba pas surpris par Miladinovic

Face au Stade de Reims, Igor Miladinovic a réalisé un super match en plus d’inscrire un très beau but. La performance du joueur de 22 ans n’a pas surpris son partenaire Chico Lamba. Au micro d’Evect, le défenseur de l’ASSE a expliqué : « sur le but d’Igor Miladinovic, j’étais sur les genoux quand je l’ai vu (rires).

À l’entrainement, Igor est très bon, il avait juste besoin d’une opportunité, il l’a eu la semaine dernière et ce soir, et il les a saisies. On n’est pas surpris dans le groupe le concernant, on voit qu’il a du ballon à l’entrainement. »