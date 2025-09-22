FC Nantes : La prédiction qui enfonce le FCN dans la crise

Malgré un nul héroïque contre Rennes (2-2), le FC Nantes est de nouveau la cible des critiques. Maxime Chanot, sans détour, a prédit la relégation des Canaris, plongeant un peu plus le club dans la tourmente. Walid Archerchour se veut plus mesuré, mais les doutes persistent.

FC Nantes : Chanot sans pitié pour les Canaris

Le derby breton face au Stade Rennais a offert un spectacle haletant (2-2), mais il n’a pas suffi à rassurer les observateurs. Au micro de RMC, dans l’émission After Foot, Maxime Chanot n’a pas pris de gants. « Moi, je ne les vois pas se maintenir. Ce 2-2, pour moi, c’est un miracle, bien aidé par Rennes qui a déjoué en deuxième mi-temps. Moi, j’accroche pas », lâche-t-il.

Lire aussi : FC Nantes : Le FCN retient son souffle pour Francis Coquelin

L’ancien joueur de l’AC Ajaccio, aujourd’hui consultant, s’est montré particulièrement sévère sur les choix du club : « Quand je vois qu’ils recrutent ce genre de joueur [Awaziem], j’ai du mal à imaginer Nantes faire une bonne saison… Moi je vous dis la vérité : je les vois descendre, je ne les vois pas se maintenir ». Un constat brutal qui résonne comme une prédiction funeste pour une équipe déjà sous tension.

Walid Archerchour appelle à la patience… mais s’inquiète aussi pour le FCN

Face à cette pluie de critiques, une voix s’est faite plus nuancée. Walid Archerchour, autre consultant de l’AfterFoot, a voulu calmer le jeu : « Moi, je trouve que l’effectif est léger, c’est vrai. J’aime beaucoup le coach Luis Castro et je veux lui laisser du temps, on va attendre ». Pour autant, son optimisme est loin d’être total. Archerchour a rappelé les limites d’un groupe encore trop fragile.

À voir

ASSE : Un gros départ annoncé à Saint-Étienne !

Lire aussi : FC Nantes : Grosse révélation sur la vente du FCN !

« Quand tu regardes le match contre Nice la semaine dernière et même les 90 minutes de ce soir face à Rennes, il y a de quoi se poser des questions sur la qualité et les joueurs à disposition », a-t-il confié. Entre prudence et inquiétude, il n’a fait que confirmer ce que beaucoup redoutent : la saison s’annonce longue et périlleuse pour le FC Nantes.