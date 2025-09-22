Ballon d’Or : Le report du Classique met le bazar au PSG

Un Classique décalé, un Ballon d’Or perturbé. Le report d’OM-PSG à ce lundi soir bouscule les plans parisiens, à quelques heures d’une cérémonie où plusieurs stars du club étaient attendues. Entre terrain et tapis rouge, le dilemme s’impose au Paris Saint-Germain.

PSG : Un calendrier bouleversé qui fait grincer des dents

Le destin a parfois le chic de se montrer cruel. Le Paris Saint-Germain devait déjà jongler entre un choc face à l’OM et une cérémonie prestigieuse. Mais les intempéries marseillaises ont forcé le report du Classique à ce lundi 22 septembre (20h), soit au même moment que la 69e cérémonie du Ballon d’Or, au Théâtre du Châtelet à Paris.

Résultat : six joueurs du PSG, dont Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Fabian Ruiz et surtout Kvaratskhelia, nominés pour le Ballon d’Or, resteront coincés sur la pelouse du Vélodrome. Lucas Chevalier, candidat au trophée Yachine, sera lui aussi privé de tapis rouge. Même Luis Enrique, en lice pour le prix Johan Cruyff, ne fera pas le déplacement, lui qui avait déjà refusé l’invitation.

Une délégation parisienne réduite à l’essentiel

Le report a également fait tomber à l’eau la réception prévue au Parc des Princes avant le départ vers la cérémonie. D’après L’Équipe, une quarantaine d’invités seulement représenteront Paris au Châtelet, contre soixante initialement. Nasser Al-Khelaïfi mènera la délégation, accompagné d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et de João Neves, tous blessés et forfaits contre Marseille. Dembélé, pressenti pour décrocher le Ballon d’Or, aborde la soirée avec calme et assurance.

Mais il devra se passer d’une partie de ses proches : sur la trentaine de demandes déposées, seules quelques-unes ont été validées. Sa mère, son agent et son meilleur ami seront bien là, à ses côtés. En cas de sacre, une fête pourrait se tenir à Paris après le match, et le PSG préparerait même une célébration officielle dans les jours à venir. Mais encore faut-il que le Graal reste dans la capitale.