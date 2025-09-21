PSG : Ousmane Dembélé, sacré Ballon d’Or 2025, ça se précise

À la veille de la cérémonie du Ballon d’Or 2025, les planètes s’alignent de plus en plus pour Ousmane Dembélé, l’attaquant du PSG. Explications.

PSG : Ousmane Dembélé devance largement Lamine Yamal

Ce lundi 22, le Théâtre du Châtelet à Paris pourrait être le théâtre d’une annonce-choc pour l’attaquant du PSG, Ousmane Dembélé. D’après les indiscrétions du journaliste Romain Collet Gaudin, l’international français est le grand vainqueur du Ballon d’Or 2025. Plusieurs comptes proches du club de la capitale confirment ce verdict sur les réseaux sociaux : Dembélé sera sacré lundi soir.

Sur Twitter, Romain Collet Gaudin a notamment écrit : « Ousmane Dembelé, Ballon d’Or 2025 ! », une annonce qui enflamme la communauté parisienne. Auteur d’une saison 2024-2025 pleine avec le Paris SG, l’ancien milieu offensif du FC Barcelone s’est affirmé comme un leader offensif, capable de faire la différence dans les grands rendez-vous.

Ses performances en Ligue 1 et sur la scène européenne en ont fait un candidat crédible avec ses 35 buts et 15 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Plus constant que jamais, décisif en Ligue 1 comme en Ligue des Champions, l’ailier du PSG a enfin trouvé la régularité qui lui manquait.

Reste que l’annonce surprend, puisque le Ballon d’Or est traditionnellement révélé lors d’une cérémonie organisée par France Football, et aucune confirmation officielle n’a encore été donnée. Mais cette rumeur place Ousmane Dembélé sous le feu des projecteurs dans son duel avec l’attaquant du Barça, Lamine Yamal. Si elle venait à se confirmer, ce serait une première historique pour le natif de Vernon et un énorme coup de projecteur pour le club de Nasser Al-Khelaïfi.