ASSE : L’exploit qui fait trembler la Ligue 2

Invaincus après six journées, l’ASSE se dresse désormais comme l’unique bastion imprenable de Ligue 2. Un exploit qui résonne comme une alerte pour leurs concurrents, tant la dynamique stéphanoise semble irrésistible.

ASSE : Saint-Étienne, seul rescapé de l’invincibilité en Ligue 2

La Ligue 2 a perdu ses invincibles. Après Nancy, Pau et Clermont, c’est Laval qui a fini par céder à la loi du championnat. Étrillés à domicile par Amiens (0-3), les Tango ont abandonné leur statut de survivant. Pendant ce temps, l’AS Saint-Étienne livrait un combat haletant face à Reims, conclu par une victoire spectaculaire (3-2).

Sous la houlette d’Eirik Horneland, les Verts se sont mués en machine à encaisser… et surtout à rendre les coups. Solides, disciplinés mais jamais bridés, ils se sont offert le luxe de préserver leur invincibilité, désormais unique dans l’antichambre de l’élite. Une prouesse qui réveille les souvenirs des grandes années du Chaudron.

Une performance digne des cadors

Si l’on élargit le regard, le constat impressionne encore davantage. En Ligue 1, seul le Paris Saint-Germain affiche une trajectoire similaire, avec quatre victoires en autant de rencontres. En National 1, Dijon et Versailles tiennent bon, mais aucun n’égale l’intensité offensive stéphanoise.

Pour les Verts, la mission est claire : transformer cette série en rampe de lancement vers la montée. Car si l’invincibilité ne garantit pas tout, elle forge un mental à l’épreuve du feu. Dans une Ligue 2 où chaque point compte double, l’ASSE a frappé un grand coup. À ses adversaires désormais de trouver la clé… s’ils l’osent.