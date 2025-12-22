Coup de balai à l’OM : Le départ d’Angel Gomes se confirme !

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes. Mais l’OM travaille déjà sur une opération de dégraissage. Angel Gomes n’est pas épargné.

Mercato OM : Angel Gomes mis déjà en vente

C’est un secret pour personne à l’Olympique de Marseille. Le temps de l’adaptation est un luxe que la direction ne peut plus se permettre. Les départs express de Luis Suarez, Elye Wahi ou encore Lillian Brassier, six mois seulement après leur arrivée, le confirment. Et une recrue estivale subie elle-aussi cette ligne de conduite

L’Equipe assure en effet qu’Angel Gomes figure bel et bien sur la liste des partants. L’international anglais symbolisait pourtant l’un des jolis coups du mercato d’été. L’OM l’ayant recruté gratuitement après son départ du LOSC. Le milieu de terrain était attendu pour dynamiser l’entrejeu phocéen.

Sauf que six mois plus tard, le constat est plus amer : Angel Gomes peine jusqu’ici à devenir une pièce maîtresse du système de jeu de Roberto De Zerbi. Au point où la direction marseillaise chercherait à se débarrasser de lui dès l’ouverture du mercato de janvier.

La direction de l’Olympique de Marseille maintient sa position

Sa prestation appliquée lors face à Bourg-en-Bresse (6-0) en Coupe de France a rappelé ses qualités de métronome. Mais ce sursaut d’orgueil semble insuffisant pour infléchir la position de l’OM. Le quotidien sportif explique les dirigeants phocéens espèrent réaliser une belle plus-value nette sur un joueur recruté à zéro euro cet été.

Un départ d’Angel Gomes permettrait sans doute d’alléger la masse salariale du club et de financer l’arrivée de nouveaux renforts. Reste à savoir quel prétendant se manifestera pour son transfert. La direction de l’OM serait prête à étudier les différentes offres qui se présenteront cet hiver.

