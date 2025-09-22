ASSE : Des stats qui confirment la métamorphose des Verts

À l’ASSE, la transformation ne se lit plus seulement dans le jeu, mais aussi dans les chiffres. Les statistiques offensives des Verts révèlent une efficacité redoutable qui nourrit l’espoir d’un retour au premier plan. Et certains attaquants se révèlent déjà indispensables.

ASSE : Boakye et Stassin, l’arme fatale des Verts

Ils étaient loin d’être les têtes d’affiche de l’intersaison, et pourtant. Boakye et Stassin sont devenus les symboles de l’efficacité retrouvée de l’ASSE. Avec une action décisive toutes les 53 et 54 minutes, les deux attaquants tutoient des standards dignes des meilleurs buteurs d’Europe. Samedi soir face à Reims, Stassin a rappelé son sens du but en claquant un doublé qui a fait chavirer Geoffroy-Guichard.

Le Ghanéen Boakye, longtemps cantonné à un rôle de joker, s’impose désormais comme le “super-sub” parfait. En quelques ballons joués, il peut faire basculer une rencontre. Stassin, lui, confirme qu’il n’est plus seulement un pari sur l’avenir : il est déjà un maillon essentiel. Leur complicité et leur réalisme offrent aux Verts une arme offensive précieuse.

Cardona et Moueffek, des cadres qui rassurent

Derrière ces deux révélations, Cardona n’est pas en reste. Avec une action décisive toutes les 95 minutes, l’attaquant prêté s’affirme comme un pilier du onze d’Eirik Horneland. Son volume de jeu, couplé à sa régularité, en fait un poison constant pour les défenses adverses. Un profil différent, mais complémentaire.

Moueffek, de son côté, brille dans l’ombre. Le milieu formé au club se distingue par son abattage défensif, mais ses chiffres (une action décisive toutes les 130 minutes) prouvent qu’il a franchi un cap offensif. Entre récupération et projection, il incarne l’équilibre indispensable d’une équipe qui veut rêver plus haut.

Davitashvili, la touche géorgienne qui électrise

Cinquième de ce classement, Davitashvili complète le tableau. L’ailier géorgien, irrégulier mais explosif, reste capable de déstabiliser n’importe quelle défense grâce à ses dribbles tranchants et sa vitesse. Avec une action décisive toutes les 157 minutes, il ne rivalise pas encore avec ses partenaires, mais son imprévisibilité apporte une dimension supplémentaire au collectif.

Au-delà des chiffres, cette diversité de profils met en lumière une richesse offensive inédite. Désormais, l’ASSE n’attend plus un seul sauveur : elle dispose d’un arsenal complet pour viser la montée.