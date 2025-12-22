Alerte Mercato : l’OM devancé pour Souffian El Karouani

La direction de l’OM ambitionne de recruter Souffian El Karouani au mercato d’hiver. Mais le latéral marocain d’Ultrecht se dirige finalement vers un transfert en Premier League.

Mercato OM : Souffian El Karouani prêt à quitter Utrecht cet hiver

La quête d’un nouveau latéral gauche s’intensifie à l’Olympique de Marseille. Pour occuper ce poste, les recruteurs phocéens ont jeté leur dévolu sur Souffian El Karouani. La direction de l’OM a même déjà supervisé le défenseur marocain d’Utrecht. Ce dernier réalise un début de saison exceptionnel.

Il en est déjà 3 buts et 15 passes décisives en 29 rencontres, ce qui fait de lui le défenseur le plus décisive de l’Europe. De telles performances attirent forcément les regards, à commencer par l’OM. La direction marseillaise verrait en lui le profil idéal pour instaurer une rotation qualitative avec Emerson Palmieri dès cet hiver.

À voir

PSG : Trois matchs perdus sur tapis vert, le titre à oublier

Lire aussi : Mercato : L’offre de l’OM pour Souffian El Karouani fuite !

Souffian El Karouani a d’ailleurs lui-même ouvert la porte à un départ imminent des Pays-Bas. « Est-ce disputé mon dernier match avec Utrecht ? Oui c’est possible (…) nous n’avons plus besoin de le cacher », a-t-il répondu à l’issue de la défaite de son équipe contre le PSV Eindhoven (2-1). Ses propos ont été relayés par ESPN.

West Ham en pole position pour sa signature

Notons que l’Olympique de Marseille n’est plus seul sur ce dossier. Cinq autres prétendants sérieux, parmi lesquels l’Eintracht Francfort, Porto, Benfica et Bologne, tentent aussi de recruter Souffian El Karouani lors du mercato de janvier. Mais c’est surtout l’intérêt de West Ham qui fragilise la position de l’OM.

🚨 El Karouani, joueur pisté par l’OM :



"Un départ d’Utrecht ? C’est possible, oui.



Ce n’est plus un secret.



Je prendrai cette décision pour moi et ma famille."



[@ESPNFC via @footmercato] pic.twitter.com/Ctu7aB766E — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 22, 2025

L’international marocain n’a pas caché son attirance pour la Premier League. Il a même expliqué que West Ham était « un grand club. Mon agent travaille pour moi. On verra bien ». La bataille promet d’être ardue pour l’OM. Car si le projet sportif de Roberto De Zerbi est un argument de poids, la force de frappe financière des Hammers devrait faire la différence.

Lire la suite sur l’OM :

Coup de balai à l’OM : Le départ d’Angel Gomes se confirme !

Changement à l’OM : De Zerbi assume un grand retour !

À voir

Mercato OL : Le prêt d’Endrick obtenu au prix fort ?

OM-Liverpool : Coup dur, un grand forfait est annoncé !