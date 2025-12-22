Mercato OL : Le prêt d’Endrick obtenu au prix fort ?

L’arrivée d’Endrick à l’OL, sous la forme d’un prêt du Real Madrid, est imminente. Mais le club rhodanien va mettre la main à la poche pour les six mois de contrat du jeune attaquant.

OLMercato : Endrick arrive du Real Madrid avec des bonus élevés

L’OL va sortir le chéquier pour obtenir le prêt d’Endrick du Real Madrid. En marge de la prise en charge (partielle) de son salaire estimée à 400 000 € mensuel, le club rhodanien devrait lui verser des bonus. Des bonus liés à son contrat avec le club madrilène.

Selon des médias brésiliens, les dernières négociations entre « La Maison Blanche » et l’Olympique Lyonnais ont porté sur les clauses financières dans le contrat de l’avant-centre de 19 ans, au moment de quitter Palmeiras (Brésil) pour Madrid en 2024. Deux d’entre elles pourraient s’appliquer à Lyon lors de son prêt.

En effet, le Real Madrid aurait accepté de verser une prime à Endrick pour chaque match disputé comme titulaire et chaque but inscrit. Pour être plus précis, elle serait de 75 000 euros par match en tant que titulaire avec les Merengues et 35 000 euros pour chaque but, passe décisive ou penalty obtenu, selon les sources brésiliennes.

Il faut rappeler que la radio Cadena COPE avait déjà révélé une clause sportive, de 25 matchs minimum obligatoires, imposée par le Real Madrid à l’OL pour son talentueux joueur.

