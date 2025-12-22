PSG : Trois matchs perdus sur tapis vert, le titre à oublier

Gros coup dur pour le PSG ce lundi. La commission fédérale des règlements et contentieux vient d’infliger une énorme sanction au club de la capitale, de quoi déjà dire adieu au titre ?

Le PSG féminin lourdement frappé en Première Ligue

À la suite d’une plainte déposée par Fleury concernant une irrégularité de la licence de Florianne Jourde, le PSG féminin a été sanctionné de trois défaites sur tapis vert en Première Ligue par la Commission Fédérale des règlements et contentieux de la FFF, à en croire les informations du journal L’Équipe ce lundi. En effet, le Paris Saint-Germain a été jugé coupable, car le club aurait dû adosser à la licence de Jourde un certificat international de transfert.

Résultat, le PSG se voit amputé de trois victoires déjà acquises face à Fleury – qui avait déposé plainte sur l’irrégularité – le 8 novembre (4-0), Strasbourg le 19 octobre (1-0) et Le Havre le 1er novembre (2-0). Neuf points en moins donc, et un recul terrible à l’échelle d’une saison. Le PSG se retrouve à descendre de la 2e place à la 5e place, de 26 à 17 points. Et se retrouve au même niveau que Fleury.

Avec cette sanction, le Paris SG perd deux points de plus que ce que le club avait perdu sportivement sur le début de saison. Déjà en grande difficulté et éliminées de la Ligue des Champions (4 défaites en six matches), c’est en championnat que les filles de Paulo César vont devoir cravacher. Tout logiquement, le PSG dénonce une injustice et va faire appel de cette décision.

Le Paris SG dénonce « une injustice manifeste »

Suite à la plainte du club de Fleury, l’équipe féminine du PSG risquait une défaite sur tapis vert. L’irrégularité avec la licence de Florianne Jourde va finalement coûter encore plus cher à la section féminine de l’écurie de Nasser Al-Khelaïfi. Rétrogradé de la 2e à la 5e position du classement, le PSG dénonce une injustice et va faire appel de cette décision.

« Le club a pris connaissance de la sanction prononcée par la Fédération Française de Football contre son équipe féminine pour une simple absence de demande d’un certificat international de transfert (CIT) dans le cadre de la procédure d’obtention de licence pour Florianne Jourde. Le club conteste le caractère totalement disproportionné de cette sanction. L’équipe est lourdement sanctionnée sur le terrain sportif pour une simple situation administrative qui a été régularisée sans difficulté par la FIFA depuis : cela relève d’une injustice manifeste », explique dans un premier temps le PSG.

Le club parisien ajoute : « le club a toujours agi en toute bonne foi et toute transparence, sur la base des informations dont il disposait. Il n’a résulté de cette situation aucun bénéfice indu pour le Club. Aucun préjudice n’a été causé à quiconque. La FFF vient sanctionner une situation administrative qu’elle avait pourtant elle-même validée en délivrant à Florianne Jourde une licence en bonne et due forme. La joueuse était dûment qualifiée et détentrice d’une licence lors des 3 matches qu’elle a joués. »

