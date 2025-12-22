Mercato Stade Rennais : Deux pépites rendent fou Habib Beye !

La direction du Stade Rennais prépare deux jolis coups pour le prochain mercato hivernal. Deux joueurs marocains pourraient débarquer à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Deux Marocains attendus à Rennes cet hiver ?

Le Stade Rennais passe la trêve tranquille. Après quelques semaines de tempête, le club breton a retrouvé sa force. Les hommes de Habib Beye ont raflé des points durant les mois de novembre et décembre. Ils pointent désormais à la 6e place de Ligue 1 avec 27 points. Cette dynamique ne change rien à la feuille de route du SRFC. Beye veut des renforts cet hiver pour permettre au club breton de viser l’Europe.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Un cadre veut claquer la porte !

À voir

Mercato : L’OM en feu, autre accord avec Tottenham en vue

Les dirigeants rennais visent Souffian El Karouani, latéral gauche d’Utrecht. Le Marocain brille aux Pays-Bas. Trois buts, quinze passes décisives en vingt-huit matchs. Un rendement élevé qui suscite l’intérêt du Stade Rennais. Outre Rennes, une autre formation de Ligue 1 fait aussi des yeux doux au joueur. L’Olympique de Marseille flaire aussi le coup. Le Lion de l’Atlas est estimé à 15 millions d’euros sur Transfertmarkt.

Un autre dossier avance au Stade Rennais, celui de Reda Belahyane. International marocain, lui aussi est sur la short-list des pensionnaires du Roazhon Park. Milieu de terrain à la Lazio Rome, mais cantonné au rôle de remplaçant, il cherche une nouvelle destination. Les Italiens sont ouverts à son départ cet hiver. Sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros. C’est une opportunité, surtout pour anticiper un possible départ de Seko Fofana.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato : le Stade Rennais dégote un prodige malien !

Mercato : le Stade Rennais vise un gros coup à Lorient

À voir

Mercato : Le PSG annonce sa décision pour Gonçalo Ramos !

Mercato Stade Rennais : Rebondissement pour Seko Fofana !